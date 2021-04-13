Барнаульцы заметили первые подвижки льда на Оби

Серьёзное потепление спровоцировало подвижки льда на реках Алтайского края. Уровень воды в Оби пока не поднимается, но барнаульцы уже заметили изменения.
Наблюдением жители города поделились в сообществе Barnaul22. Горожане сняли на видео, как в районе Нового моста вдоль берега тронулся лёд.
Напомним, что, согласно прогнозу ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", ледоход на Оби в районе Барнаула должен был начаться во вторник, 13 апреля. Однако синоптики предупредили, что погрешность может составить три-четыре дня. Сообщалось, что в этот период серьёзного подъёма уровня воды в районе города не ожидается.
Комментарии
онлайн где то можно сейчас смотреть нет??
онлайн
https://youtu.be/Vv6Rvdsx4gk
На Бие вчера вечером в черте Бийска ледоход начался.. +95 см за сутки.. Так, что скоро и тут пойдет лед...
13.04.2021 11:04
- гость -
по вашей ссылке льда уже нет
13.04.2021 12:33
- гость -
Вам нужна ссылка, где лед еще есть? Обратитесь в отдел продаж машин времени.