Барнаульцы заметили первые подвижки льда на Оби

Серьёзное потепление спровоцировало подвижки льда на реках Алтайского края. Уровень воды в Оби пока не поднимается, но барнаульцы уже заметили изменения.

Наблюдением жители города поделились в сообществе Barnaul22. Горожане сняли на видео, как в районе Нового моста вдоль берега тронулся лёд.

Напомним, что, согласно прогнозу ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", ледоход на Оби в районе Барнаула должен был начаться во вторник, 13 апреля. Однако синоптики предупредили, что погрешность может составить три-четыре дня. Сообщалось, что в этот период серьёзного подъёма уровня воды в районе города не ожидается.