Алтайская пенсионерка, бросившаяся в ноги Дмитрию Медведеву, рассказала о новой проблеме

Жительница алтайского села Санниково Первомайского района, бросившаяся в ноги премьер-министру в 2019 году, которым на тот момент был Дмитрий Медведев, с просьбой решить проблему с горячей водой, вновь обеспокоена. Дело в том, что горячее водоснабжение в её доме и двух соседних дали ещё в конце прошлого года, однако в квитанциях такой услуги попросту нет. Женщина не знает, сколько по итогу ей придётся платить, и решила поинтересоваться об этом на краевом медиафоруме, пишет "Алтайская правда".
"28 декабря 2020 года в Санниково возобновили подачу горячей воды многоквартирным домам 60, 40/1, 40/2, однако до настоящего времени в квитанциях отсутствуют начисления за потреблённую горячую воду. Это связано с тем, что не утверждён соответствующий тариф. Жители боятся подключаться к горячей воде из-за отсутствия цены на услугу. Кроме этого, из газовой котельной горячая вода подаётся температурой 58 градусов, пока дойдёт до домов, теряет 6-8 градусов. Ванная комната и туалет не прогреваются, прохладно", – рассказывает Татьяна Андреевна.
В Министерстве строительства региона женщине объяснили, что ремонт газовой котельной ещё не завершён. По окончании отопительного сезона коммунальщики приступят к замене котлов. При этом сети горячего водоснабжения от котельной к домам уже проложили, однако горячая вода подаётся в трубы в рамках пусконаладочных работ. Таким образом, плата за услугу с собственников пока не берётся, поскольку тариф ещё не установлен.
В администрации Первомайского района также отметили, что получать начисления в квитанциях жители домов начнут после ремонта котельной и её передачи в ведение управляющей компании. Тогда и установят тариф. Закончить модернизацию котельной планируют к началу следующего отопительного сезона. При этом собственникам не стоит опасаться высокого тарифа. Если же он им покажется таковым, жильцы всегда смогут отказаться от услуги и пользоваться водонагревателями, сообщили в администрации.
Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр, которым в то время был Дмитрий Медведев, приехал в Санниково с рабочим визитом и перед совещанием прогулялся по селу. Во время экскурсии местная жительница встала на колени и пожаловалась Медведеву на то, что в её доме уже три года нет горячей воды. Премьер, в свою очередь, выслушал женщину и пообещал во всём разобраться.
Вскоре выяснилось, что горячее водоснабжение в трёх многоквартирных домах села действительно отсутствовало продолжительное время. Газовая котельная, обслуживающая многоэтажки, была сломана, а для её ремонта, со слов главы Первомайского района Александра Иванова, требовалось порядка 20 млн рублей, а их в бюджете не было.
Затем сельчане обратились в суд, который потребовал в течение года обеспечить жителей горячей водой. Однако обслуживающие компании переносили сроки ремонта, ссылаясь на технические трудности. Решить проблему помогли судебные приставы. В конце декабря 2020 года жильцы получили горячую воду.
Комментарии
по моему им дешевле эту тетку того... чем все ее хотелки выполнять
Что эти холопы себе позволяют!!!
действительно обнаглели.И воду горячую хотят и знать сколько за нее платить.
Разве нельзя было все это объяснить не через СМИ, а собрать жильцов и на собрании все им объяснить. В конце-концов, просто развесили бы объявления. Зачем было травмировать психику неуравновешенных комментаторов амика?
Цифры не озвучиваются, чтоб не пугать жильцов пятиэтажек Санниково, ведь отопление одно из самых дорогих в этом населенном пункте, поэтому горячая вода не может быть дешевой, у многих в квартирах давно уже стоят газовые колонки, наверно только у этой бабушки и не стояло.
дык не соответствует норме по температуре, поэтому и не предъявляют,
бери тёпленькую, пока нахаляву