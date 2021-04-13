Алтайская пенсионерка, бросившаяся в ноги Дмитрию Медведеву, рассказала о новой проблеме

Жительница алтайского села Санниково Первомайского района, бросившаяся в ноги премьер-министру в 2019 году, которым на тот момент был Дмитрий Медведев, с просьбой решить проблему с горячей водой, вновь обеспокоена. Дело в том, что горячее водоснабжение в её доме и двух соседних дали ещё в конце прошлого года, однако в квитанциях такой услуги попросту нет. Женщина не знает, сколько по итогу ей придётся платить, и решила поинтересоваться об этом на краевом медиафоруме, пишет "Алтайская правда".

"28 декабря 2020 года в Санниково возобновили подачу горячей воды многоквартирным домам 60, 40/1, 40/2, однако до настоящего времени в квитанциях отсутствуют начисления за потреблённую горячую воду. Это связано с тем, что не утверждён соответствующий тариф. Жители боятся подключаться к горячей воде из-за отсутствия цены на услугу. Кроме этого, из газовой котельной горячая вода подаётся температурой 58 градусов, пока дойдёт до домов, теряет 6-8 градусов. Ванная комната и туалет не прогреваются, прохладно", – рассказывает Татьяна Андреевна.

В Министерстве строительства региона женщине объяснили, что ремонт газовой котельной ещё не завершён. По окончании отопительного сезона коммунальщики приступят к замене котлов. При этом сети горячего водоснабжения от котельной к домам уже проложили, однако горячая вода подаётся в трубы в рамках пусконаладочных работ. Таким образом, плата за услугу с собственников пока не берётся, поскольку тариф ещё не установлен.

В администрации Первомайского района также отметили, что получать начисления в квитанциях жители домов начнут после ремонта котельной и её передачи в ведение управляющей компании. Тогда и установят тариф. Закончить модернизацию котельной планируют к началу следующего отопительного сезона. При этом собственникам не стоит опасаться высокого тарифа. Если же он им покажется таковым, жильцы всегда смогут отказаться от услуги и пользоваться водонагревателями, сообщили в администрации.

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр, которым в то время был Дмитрий Медведев, приехал в Санниково с рабочим визитом и перед совещанием прогулялся по селу. Во время экскурсии местная жительница встала на колени и пожаловалась Медведеву на то, что в её доме уже три года нет горячей воды. Премьер, в свою очередь, выслушал женщину и пообещал во всём разобраться.

Вскоре выяснилось, что горячее водоснабжение в трёх многоквартирных домах села действительно отсутствовало продолжительное время. Газовая котельная, обслуживающая многоэтажки, была сломана, а для её ремонта, со слов главы Первомайского района Александра Иванова, требовалось порядка 20 млн рублей, а их в бюджете не было.

Затем сельчане обратились в суд, который потребовал в течение года обеспечить жителей горячей водой. Однако обслуживающие компании переносили сроки ремонта, ссылаясь на технические трудности. Решить проблему помогли судебные приставы. В конце декабря 2020 года жильцы получили горячую воду.