Аналитики: долговая нагрузка на жителей Алтайского края снижается

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование и оценило показатель долговой нагрузки (ПДН) на жителей всех регионов России. Аналитики высчитывали, какую долю среднемесячных доходов соотечественники отдают в качестве платежей по кредитам.

Выяснилось, что за отчётный период (с 1 октября 2020 по 1 апреля 2021 года) ПДН в Алтайском крае незначительно снизился – на 0,01%. Жители региона в среднем отдают за кредиты 27,15% своего месячного дохода. Результат позволил краю войти в топ-10 регионов с динамикой снижения ПДН. Лидером в этой категории стал Татарстан, где долговая нагрузка за полгода снизилась на 0,61% и достигла 27,29% вместо прежних 27,9%.

В абсолютном выражении самый большой показатель долговой нагрузки наблюдается в Амурской области. Местные жители отдают банкам 32,41% своего месячного дохода. Далее идут Кировская область (30,43%) и Коми (30%).

Меньше всего тратят на обслуживание кредитов москвичи – 22,11% доходов. Далее следуют Подмосковье (22,67%) и Смоленская область (23,14%).

Отметим, что данные НБКИ разительно отличаются от исследования РИА Рейтинг, проведённого в октябре 2020 года. Аналитики агентства изучили соотношение долговой нагрузки к среднегодовой зарплате и пришли к выводу, что жители Алтайского края относят в банки 68,4% своих доходов.