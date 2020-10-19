Алтайский край вошел в число самых закредитованных в России

Эксперты РИА Рейтинг изучили соотношение долговой нагрузки россиян к среднегодовой зарплате и выяснили уровень закредитованности соотечественников в различных регионах. Алтайский край оказался на 74-м месте из 85.
Среднестатистический житель региона должен банкам 68,4% своих доходов. На одного человека в крае приходится 207,3 тыс. рублей долга. При этом за год показатель вырос почти на 28 тыс. рублей.
Первое место рейтинга занимает Ингушетия. Там местные жители должны банкам чуть более 10% своих доходов, а средний размер займа составляет около 30 тыс. рублей. Также в первой тройке Крым (16,4%) и Чечня (18,5%).
Хуже всего дела обстоят в Калмыкии. Там объем долга составляет почти 87%, а средний размер займа достигает 274 тыс. рублей.
Ранее amic.ru сообщал, что спрос на кредиты у жителей Алтайского края вернулся к докризисным значениям. По мнению экспертов, этому поспособствовало частичное ослабление ковидных ограничений и смягчение условий банков.
Комментарии
Они и больше понесут, ведь головой никто думать тут не хочет. Они не то что и дальше сапоги едру лизать готовы но и согласны чтобы им в это время кнутом по хребту прохаживались. Так что не волнуйтесь, вгоняйте их в долги дальше. Главное ведь чтобы Навальный к власти не пришел и чтобы не было как в гейропе.
Хм... Ипотека считается?..
Нет. Не считается, это же ипотечный кредит
Понты превыше всего.
На действительно неотложные нужды хорошо если процентов десять кредитов. Остальное понты "чтобы быть не хуже всех" и "из телевизора сказали, что без этого ты не человек". Посудку руками мыть нельзя, кашку в кастрюле варить нельзя, ну а звонить по какому-нибудь флаю это "вааще атстой". Ну так кто вам виноват?