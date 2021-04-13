Исследование: в Алтайском крае 70% жителей чувствуют себя счастливыми

70% жителей Алтайского края чувствуют себя счастливыми, а больше всего довольных жизнью нашли в индустрии спорта и красоты. Об этом стало известно из результатов опроса, который провёл портал hh.ru. Несчастными себя считают четверть жителей региона. Большинство из них работают в банковской сфере и автобизнесе.
41% респондентов рассказали, что счастливыми их делает именно работа. Это самый высокий показатель в Сибири. А по России цифры выше только в Крыму и Тюменской области (по 48%). При этом 66% опрошенных жителей Алтайского края не связывают счастье и работу напрямую.
По России доля довольных жизнью составляет 64%, а несчастных – 29%.
Ранее стало известно, что 33% работающих жителей Барнаула получают зарплату "в конвертах". По России соответствующий показатель составил 31%.
Комментарии
"Нам солнца не надо-нам партия светит!
Нам хлеба не надо! Работы давай!"
Ходят себе счастливые, фигушки воробьям поеазывают
70% счастливых и довольных людей. Такого не может быть! Скорее это неадекватные люди! (о чем и говорит картинка).
Нормальные люди должны поносить власть так как прозябают в беспросветной нищете и не могут свести концы с концами.
(щютка)
Вранье и провокация, только слепой не видит что творится. Опросили скорее всего пару сотен человек у какого-нибудь ТЦ на выходе. Особенно про работу, в Москве возможно и есть такие люди, а за МКАД Россия кончилась и нет там довольных своей работой в таком количестве.
Ха-ха-ха
70% жителей Алтайского края чувствуют себя счастливыми
Это постковидный синдром.
41% респондентов рассказали, что счастливыми их делает именно работа.
А этому верю. Без работы остаться оччень плохо.