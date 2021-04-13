Исследование: в Алтайском крае 70% жителей чувствуют себя счастливыми

70% жителей Алтайского края чувствуют себя счастливыми, а больше всего довольных жизнью нашли в индустрии спорта и красоты. Об этом стало известно из результатов опроса, который провёл портал hh.ru. Несчастными себя считают четверть жителей региона. Большинство из них работают в банковской сфере и автобизнесе.

41% респондентов рассказали, что счастливыми их делает именно работа. Это самый высокий показатель в Сибири. А по России цифры выше только в Крыму и Тюменской области (по 48%). При этом 66% опрошенных жителей Алтайского края не связывают счастье и работу напрямую.

По России доля довольных жизнью составляет 64%, а несчастных – 29%.

Ранее стало известно, что 33% работающих жителей Барнаула получают зарплату "в конвертах". По России соответствующий показатель составил 31%.