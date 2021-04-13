Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что основная проблема политики США заключается в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от "ущербного курса своего глобального доминирования", взятого в начале 1990-х после распада СССР.
"Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", – сказал Лавров в беседе с агентством Irna.
Несмотря на это, по словам Лаврова, Вашингтон при поддержке европейских союзников "предпринимает агрессивные шаги, направленные на слом моноцентричной международно-правовой архитектуры и на её подмену так называемым порядком, основанным на правилах". При этом Москва "отнюдь не против того, чтобы все соблюдали правила", однако продвигаемый Штатами порядок формирования этих правил "категорически неуместен", отметил глава МИД.
В ноябре 2020 года Сергей Лавров заявил, что в последние годы русофобия стала частью политической культуры в США. По словам дипломата, будет обидно, если Америка попытается воссоединить нацию на русофобской основе.
Комментарии
Развитые страны обсуждают свои проблемы, а недоразвитые - проблемы развитых стран
Мир можно отравить очередным вирусом из подпольных лабораторий, рынки опустить ниже плинтуса, ресурсы обесценить....
Штаты еще сильны. И отказ от доллара это миф, который не спасет Россию.
Половина экономики продана западу, еще 40 % принадлежит прозападным олигархам.
В такой ситуации отказ от доллара вызывает смех.
13.04.2021 13:19
Как раз все с точностью до наоборот.Неразвитым странам времени нет обсуждать чужие проблемы, они думают о том, как элементарно выжить.А развитые просто бесятся с жиру.А если взять отдельно Европу, так у нее еще и хозяин есть.Что скажет, то ей и велено делать.Полностью несамостоятельна, хотя и не голодает.
Сергей Лавров назвал основную проблему США, которая является головной болью для других стран
Сергей Лавров назвал основную проблему США
Извините, а когда уже наша власть приступит к решению наших проблем?
и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства
ху из многополярный мир, на ум приходит только лебедь рак и щука....
> набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства
Тут не ровён час новая мировая война начнётся, по всему земному шару то тут, то там к границам стягиваются войска.