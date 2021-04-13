Сергей Лавров назвал основную проблему США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что основная проблема политики США заключается в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от "ущербного курса своего глобального доминирования", взятого в начале 1990-х после распада СССР.

"Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", – сказал Лавров в беседе с агентством Irna.

Несмотря на это, по словам Лаврова, Вашингтон при поддержке европейских союзников "предпринимает агрессивные шаги, направленные на слом моноцентричной международно-правовой архитектуры и на её подмену так называемым порядком, основанным на правилах". При этом Москва "отнюдь не против того, чтобы все соблюдали правила", однако продвигаемый Штатами порядок формирования этих правил "категорически неуместен", отметил глава МИД.

В ноябре 2020 года Сергей Лавров заявил, что в последние годы русофобия стала частью политической культуры в США. По словам дипломата, будет обидно, если Америка попытается воссоединить нацию на русофобской основе.