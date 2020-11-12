Лавров: Русофобия стала частью политической культуры США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры в США. Его слова приводит РИА Новости.

"За последние четыре года, начиная с последних месяцев президентства Обамы, такая была посеяна русофобия в американском обществе, что сейчас это уже стало частью политической культуры. Будет обидно, если Америка будет пытаться воссоединять нацию на такой русофобской основе", – рассказал министр.

Ранее amic.ru писал о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп не теряет уверенности в своей победе на выборах президента США 2020 года. Он утверждает, что его конкурент – Джо Байден – проиграл.

Кроме того, глава государства заявил, что демократы допустили многочисленные нарушения во время выборов. Ряд американских СМИ, в свою очередь, не стали дожидаться официального завершения подсчета результатов и объявили о победе Байдена.