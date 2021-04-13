В Барнауле проверят дороги, которые построили по нацпроекту БКАД

С 12 апреля началось ежегодное гарантийное обследование дорог, которые построили с 2017 по 2020 год в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Обследование продлится до конца месяца, сообщает пресс-центр мэрии.

Межведомственная комиссия проверит состояние более 150 участков дорог. В случае обнаружения дефектов, подрядчики должны будут устранить их до 1 июня.

"В комиссию входят представители подрядных организаций, выполнявших работы, администрации города Барнаула, КГКУ "Алтайавтодор", ФКУ Упрдор "Алтай", Общероссийского народного фронта, общественности и СМИ", – говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев проинспектировал отремонтированные дороги Новоалтайска на улицах Крылова и Ударников и нашёл изъяны. В прошлом году эти улицы вошли в программу ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".