Алтайский министр нашёл изъяны в дорогах после ремонта

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев проинспектировал отремонтированные дороги Новоалтайска на улицах Крылова и Ударников, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В прошлом году они вошли в программу ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

В ходе инспекции Дементьев обратил внимание на то, что отремонтированные дороги требуют должного содержания, в противном случае расходы на исправление возникших изъянов лягут не на тех, кто ремонтировал, а на тех, кто занимался очисткой и уборкой.

"Сейчас на ряде участков, которые были обновлены в рамках нацпроекта, ведётся работа по весеннему содержанию. Мы видим, что при очистке тяжёлой техникой в некоторых местах деформируются бортовые камни, а где-то и асфальтобетонное покрытие, – подчеркнул Дементьев. – Подрядчику, выполняющему ремонт улиц, необходимо вместе с организацией, отвечающей за содержание дорог, зафиксировать участки, где были замечены дефекты и определиться, за чей счёт эти недочеты будут устранены, так как ущерб, который был нанесён в ходе мероприятий по содержанию, не является гарантийным".

Министр также обратил внимание, что при ремонте дорог в Новоалтайске применили системный подход – ремонт производят кварталами, примыкая друг другу.

Напомним, в рамках проекта БКАД изначально должны были отремонтировать девять улиц, но затем выделили дополнительно 40 млн рублей, что позволило включить в план работ ещё две.

В результате ремонт проезжих частей произвели на улицах Барнаульская, Гагарина, Григорьева, Красногвардейская, Крылова, Парковая, Промплощадка, Спасская, Строительная, Ударника и Хлебозаводская. Суммарная стоимость работ составила 166 млн рублей.

В этом году по нацпроекту в план ремонта в Новоалтайске включили несколько улиц общей протяжённостью более семи километров на сумму порядка 110 млн рублей.