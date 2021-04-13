СМИ: человечество может остаться без бананов

Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба. Об этом сообщает издание Die Welt.

Заболевание Tropical Race 4 (TR4) распространилось в Азии и Австралии в XX веке, а в 2019 году его обнаружили в Южной Америке – стране, которая является одним из основных поставщиков бананов.

По словам эксперта компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылось несколько плантаций. Специалист отметила, что гриб не поддаётся действию химикатов, из-за чего выведенные из строя поля не будут функционировать как минимум 30-40 лет.

TR4 поражает в основном сорт Cavendish, экспорт которого составляет 95% от всех бананов.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Из-за неурожая в Эквадоре оптовая стоимость выросла на 40% – с 60 до 82 рублей за килограмм.