СМИ: человечество может остаться без бананов

Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба. Об этом сообщает издание Die Welt.
Заболевание Tropical Race 4 (TR4) распространилось в Азии и Австралии в XX веке, а в 2019 году его обнаружили в Южной Америке – стране, которая является одним из основных поставщиков бананов.
По словам эксперта компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылось несколько плантаций. Специалист отметила, что гриб не поддаётся действию химикатов, из-за чего выведенные из строя поля не будут функционировать как минимум 30-40 лет.
TR4 поражает в основном сорт Cavendish, экспорт которого составляет 95% от всех бананов.
Ранее сообщалось, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Из-за неурожая в Эквадоре оптовая стоимость выросла на 40% – с 60 до 82 рублей за килограмм.
Комментарии
а не станет бананов человеки вообще разучатся писать(
Больше всех пострадает женская половина человечества.....Сколько мир потеряет только селфи с этой прекрасной ягодой. А порноиндустрия ..
Ладно бензин дорожает. Ладно цена на масло сахар крупы муку и другие продукты взлетели вверх. Как без бананов теперь жить будем? Журналистам теперь неочем будет даже писать.
TR4 поражает в основном сорт Cavendish, экспорт которого составляет 95% от всех бананов.
Какой избирательный гриб! Просто смешная причина для взвинчивания цены. Потом конечно выяснится,что это не так,либю "появится" чудесный химикат,что убивает грибы...
Южная Америка это не страна
Следующий этап войны против выживших после пандемии людей - это голод.
Про это пишут уже лет 10, а бананы как продавали, так и продают
Следующий этап войны против выживших после пандемии людей - это голод.
Ой! Без бананов - голод? Вы - абиззззяна? После ковидлы превращаетесь?
Какой избирательный гриб!
Это не избирательность, а распространенность.