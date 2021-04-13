Обь в районе Речного вокзала в Барнауле очистилась ото льда. Онлайн-видеотрансляция

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле освободилась ото льда. Однако полноценным ледоходом это назвать нельзя: за Новым мостом лёд по-прежнему стоит.

Напомним, что, согласно прогнозу ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", ледоход на Оби в районе Барнаула должен был начаться во вторник, 13 апреля. Однако синоптики предупредили, что погрешность может составить три-четыре дня.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю amic.ru рассказали, что на Оби в Барнауле наблюдаются небольшие подвижки льда, есть вероятность, что ледоход начнётся сегодня-завтра.

Сообщалось, что в этот период серьёзного подъёма уровня воды в районе города не ожидается.