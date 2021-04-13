Попытка 18-летней жительницы Барнаула сбежать от насильников попала на видео

Полиция опубликовала видео, на котором запечатлён момент поимки сотрудником алтайского линейного управления МВД 18-летней девушки в Барнауле. Жительница краевой столицы спрыгнула с высоты третьего этажа, чтобы сбежать от насильников.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, накануне в дежурную часть обратился мужчина. Он рассказал, что в доме напротив девушка выбралась через окно на карниз третьего этажа, просит о помощи и собирается прыгнуть.
На место происшествия прибыли сотрудники ППС сержант Олег Коробкин и прапорщик полиции Александр Бедушев. В это же время мимо проходила курсант Барнаульского юридического института Ольга Бебко.
Правоохранители вступили в переговоры с перепуганной девушкой и пытались уговорить её не прыгать, однако во время очередной волны паники она всё-таки спрыгнула вниз. Коробкин и Бедушев успели подставить руки, благодаря чему падение обошлось без серьёзных травм.
Несмотря на старания полицейских, девушка ударилась ногами о тротуар – вскоре с места происшествия её забрала бригада скорой помощи с подозрением на перелом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу задержали в квартире, из которой спасалась 18-летняя потерпевшая, двоих мужчин и женщину.
Напомним, что 12 апреля СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против 19-летней девушки и её знакомых – мужчин 26-ти и 37-ми лет. По версии следствия, злоумышленница, испытывая личную неприязнь, заманила свою знакомую на арендованную квартиру, чтобы устроить "серьёзный разговор".
Вместе они набросились на девушку и избили её, после чего на протяжении длительного времени насиловали.
Пострадавшей удалось покинуть квартиру через окно – оказавшись на карнизе, она стала звать на помощь, после чего спрыгнула вниз. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции поймали девушку.
Комментарии
Судя по видео, они ее не поймали, а она еще и об их руки ударилась
Все равно смягчили удар. Это лучше, чем на голый асфальт. А всю гоп компанию нужно на шершавую бутылку правосудия.
"Правоохранители вступили в переговоры с перепуганной девушкой и пытались уговорить её не прыгать, однако во время очередной волны паники она всё-таки спрыгнула вниз. Коробкин и Бедушев успели подставить руки, благодаря чему падение обошлось без серьёзных травм."
Так они ее и не ловили, а "успели поймать", так сказать. Все равно молодцы.