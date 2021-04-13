Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что США и НАТО перебрасывают войска к границам России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", — заявил он.

По словам Шойгу, у границ России будут находиться около 40 тысяч солдат, а также 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.

Ранее Министр обороны РФ сообщал о том, что 56-ю десантно-штурмовую бригаду будут переформировывать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.