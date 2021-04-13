Крупный пожар произошел в одном из туркомплексов Горного Алтая

Крупный пожар произошел в парк-отеле "Манжерок" в Республике Алтай. Площадь пожара в туркомплексе, который расположен в одноименном селе, составляет 400 квадратных метров.

Как сообщает "Новости Горного Алтая" со ссылкой на региональное ГУ МЧС, огонь охватил два корпуса. В тушении задействовано девять единиц техники и 32 человека личного состава. Пожарным удалось остановить распространение огня и спасти два соседних здания. По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, что 31 марта специалисты МЧС назвали причину пожара в торговом центре "Ткацкий" в Горно-Алтайске. По версии экспертов, возгорание началось из-за аккумулятора мобильного телефона, который лежал в одном из киосков на втором этаже. Пройдённая огнем площадь тогда составила около 1 тысячи квадратных метров.