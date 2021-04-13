Вышла из бизнеса. Выпрыгнувшая с третьего этажа жительница Барнаула работала проституткой

Выпрыгнувшая с третьего этажа 18-летняя жительница Барнаула оказалась проституткой. Девушку изнасиловали за попытку выйти из бизнеса.

Как пишет Telegram-канал LIFE SHOT, 19-летняя знакомая, которая заманила жертву в съёмную квартиру, якобы является сутенёршей. Пострадавшая несколько дней работала на неё, однако после решила выйти из бизнеса.

Сутенёрше это не понравилось, поскольку "сотрудница" приносила ей солидный доход, и она решила отомстить, заманив девушку в арендованную квартиру, где её поджидали двое мужчин. Вместе они избили её, после чего изнасиловали.

Напомним, что 12 апреля СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против 19-летней девушки и её знакомых – мужчин 26-ти и 37-ми лет. По версии следствия, злоумышленница, испытывая личную неприязнь, заманила свою знакомую на арендованную квартиру, чтобы устроить "серьёзный разговор".

Пострадавшей удалось покинуть квартиру через окно – оказавшись на карнизе, она стала звать на помощь, после чего спрыгнула вниз. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции поймали девушку.

Позднее полиция опубликовала видеозапись с моментом падения девушки – сотрудники правоохранительных органов подставили руки и смягчили приземление сбежавшей от насильников жительницы Барнаула.