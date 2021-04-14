Эксперт рассказал, как смартфоны определяют возраст своего владельца

Определить возраст человека можно с помощью специальных приложений для смартфона, которые анализируют фотографии. При этом на некоторых моделях программы с подобной задачей бывают и встроенными, рассказал завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"При этом точность, на самом деле, не очень высока: человек среднего возраста, например, в диапазоне от 35 до 55 лет, может несложными манипуляциями изменить своё лицо так, чтобы получить возраст на 5-10 лет меньше реального", – отметил специалист в беседе с ИА "Прайм".

Однако определить возраст можно и с помощью программ, которые фиксируют, какие настройки, функции и сервисы активирует пользователь. В качестве примера Назаренко привёл банальный ответ на звонок или просмотр сообщения – владельцы девайсов старше 45 лет в таком случае значительно чаще останавливаются либо замедляют движение, чтобы зафиксировать положение смартфона.

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