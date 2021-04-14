Жителей Алтайского края предупреждают о грядущем подтоплении

В ближайшее время возможно подтопление прибрежных территорий в Алейске и ближайших населённых пунктов, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Это связано с возможным превышением опасных отметок уровня воды в реке Алей. По оценкам специалистов, значительный подъём воды ожидается в течение двух суток. Населению рекомендовали подготовиться к приходу паводка.

В частности, специалисты советуют заблаговременно изучить ближайшие возвышенные места и кратчайшие пути к ним, а также следить за информацией о паводке в СМИ и на информационных стендах.

В ведомстве отметили, что мониторинг паводковой обстановки ведётся в круглосуточном режиме. Представителей местных властей оперативно информируют об изменениях ситуации.

"Несут дежурство оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, также задействованы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, – подчеркнули в пресс-центре ведомства. – Все службы находятся в готовности к реагированию и оказанию помощи гражданам".

Ранее в восьми районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности в связи с активным снеготаянием, подтоплением талыми водами, ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня воды в реке Алей.