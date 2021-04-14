Алтайские санатории назвали самыми дорогими в Сибири

Республика Алтай и Алтайский край стали лидерами в Сибири по дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2021 году, следует из данных портала бронирования "Санатории-России.рф".
Стоимость проживания, питания и лечения в Алтайском крае составила в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки, а в Республике Алтай – 4460 рублей. В остальных сибирских регионах туристы тратили меньше.
Наиболее экономные варианты в Сибирском федеральном округе предлагают в Томской (2390 рублей), Кемеровской (2550 рублей), Омской (2720 рублей) и Иркутской (2860 рублей) областях, а также Красноярском крае (3200 рублей).
Ранее Алтайский край включили в топ-10 субъектов России, наиболее активно использующих программы реабилитации после COVID-19. Регион расположился на седьмой строчке.
Комментарии
Нет конкурентов вот все ,плюс непрофессионализм управления и жадность собственников
кто-то решил продвинуть Крым и Сочи дешевыми ценами перед летом да еще и после закрытия Турции) чем не реклама, только вот с реальными ценами рейтинг не совпадает(((
14.04.2021 14:00
- гость -
+++
Вот именно, цены современные, а здания, номера, сантехника совдеповские - всё разваливается.