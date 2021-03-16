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Алтайский край вошёл в топ-10 регионов для реабилитации после ковида

, ИА "Амител"
Возглавили рейтинг Крым и Краснодарский край
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайский край включили в топ-10 субъектов России, наиболее активно использующих программы реабилитации после COVID-19. По оценке портала бронирования "Санатории-России.рф", регион расположился на седьмой строчке.

На первом месте оказался Крым. На втором – Краснодарский край, на третьем – Татарстан. Московская область и Ставропольский край замкнули пятёрку.

Дополнили топ-10 рейтинга вместе с Алтайским краем Ленинградская, Самарская и Челябинская области, а также Пермский край.

"В большинстве здравниц данных регионов разработаны и успешно применяются собственные программы восстановления здоровья после перенесённой пневмонии", – утверждает портал.

Ранее сообщалось, что Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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