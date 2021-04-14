В Гидрометцентре пока не советуют алтайским водителям менять резину

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах уже можно сменить автомобильные шины с зимних на летние. В Алтайском крае делать этого пока не стоит.

"В Якутии, конечно, пока менять резину нельзя. В Средней и Западной Сибири – тоже, там всё-таки весна приходит позже, в конце апреля, тогда и можно задуматься о смене шин", – подчеркнул Вильфанд в разговоре с "Парламентской газетой".

По словам метеоролога, "переобуваться" уже можно практически на всей европейской территории России. Это касается и Центрального федерального округа, и Южного, и Северо-Кавказского, Приморского федерального округа, Среднего и Южного Урала. Температуры там уже достаточно высокие, а заморозки если и будут, то кратковременные и по ночам. Также можно менять резину автомобилистам юга России, Забайкалья, Тывы, Хакасии, Поморья, Приморья, юга Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России могут вступить в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым появится штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона.