В Гидрометцентре пока не советуют алтайским водителям менять резину

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах уже можно сменить автомобильные шины с зимних на летние. В Алтайском крае делать этого пока не стоит.
"В Якутии, конечно, пока менять резину нельзя. В Средней и Западной Сибири – тоже, там всё-таки весна приходит позже, в конце апреля, тогда и можно задуматься о смене шин", – подчеркнул Вильфанд в разговоре с "Парламентской газетой".
По словам метеоролога, "переобуваться" уже можно практически на всей европейской территории России. Это касается и Центрального федерального округа, и Южного, и Северо-Кавказского, Приморского федерального округа, Среднего и Южного Урала. Температуры там уже достаточно высокие, а заморозки если и будут, то кратковременные и по ночам. Также можно менять резину автомобилистам юга России, Забайкалья, Тывы, Хакасии, Поморья, Приморья, юга Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что с 1 июня в России могут вступить в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым появится штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона.
Комментарии
Ну не переобувайтесь, пусть шипы повылетают, жалко чтоли))
если шины кавно то шипы конечно повылетают
надо не переобувать, а тянуть резину
у меня на дисках, за 45 минут назад перекину