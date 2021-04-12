В России может появиться новый штраф для автомобилистов

В России с 1 июня могут вступить в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым появится штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона. Об этом сообщает "Российская газета".

Из подготовленного МВД перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, в летние месяцы водителям запретят ездить на зимней резине, а в зимние – на летней. Правила могут быть изменены в зависимости от климатической зоны.

Предполагается, что сумма штрафа за нарушение составит 500 рублей. Однако постановление ещё не подписано, а значит, требование к сезонному использованию шин ещё не вступило в силу.

Ранее в МВД России заявили о возможном освобождении водителей от некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения в условиях непогоды. Основанием для отмены наказания могут стать данные комплексов фото- и видеофиксации.