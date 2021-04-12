В России может появиться новый штраф для автомобилистов

В России с 1 июня могут вступить в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым появится штраф за езду на летней или зимней резине вне сезона. Об этом сообщает "Российская газета".
Из подготовленного МВД перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, в летние месяцы водителям запретят ездить на зимней резине, а в зимние – на летней. Правила могут быть изменены в зависимости от климатической зоны.
Предполагается, что сумма штрафа за нарушение составит 500 рублей. Однако постановление ещё не подписано, а значит, требование к сезонному использованию шин ещё не вступило в силу.
Ранее в МВД России заявили о возможном освобождении водителей от некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения в условиях непогоды. Основанием для отмены наказания могут стать данные комплексов фото- и видеофиксации.
Комментарии
Давно пора...
Только к этой сумме еще нолик можно пририсовать.
12.04.2021 10:56
- гость -
Любишь по жестче? Смотри, резина, а завтра что-нибудь непосредственно тебя касающееся. Тоже вскукарекнешь в поддержку?
кукарекают любители зимой погонять на лете и наоборот...
По-аборигеновски организовать нужно!!!
Ему треба, чтобы не знаками и законами были требования установлены, а физическая невозможность нарушения обеспечена.
Значит и с резиной нужно также.
Выехал на зимней летом - "растаяла" за пару сек, а на летней зимой - "примерзла"))
12.04.2021 12:25
- гость -
Нет, не значит, искромётный ты наш.
Ты сегодня не такой)
аборигена подменили
И как они собираются отличать летнюю от зимней резину?!?!?! Обучение и соответствующую сертификацию те кто будет отличать прошли?!?!?
Я подозреваю будет от балды а потом НОНД так?!?!?