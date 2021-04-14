Строительство скандального ЖК "на парковке" приостановят на несколько недель

Строительная компания "Регионстрой" согласилась на время отложить возведение дома на ул. Гущина. Такое решение озвучено на собрании, которое прошло 14 апреля в администрации Ленинского района. На встрече присутствовали городские чиновники, застройщик и жители многоэтажек на ул. Гущина.
Площадка для нового ЖК располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Жильцы этих домов утверждают, что новое здание лишает их парковки, потенциального места для благоустройства, а строительные работы угрожают существующим домам.
Именно поэтому барнаульцы просят мэрию запретить возведение объекта. Но чиновники разводят руками: формально все требования и законы соблюдены, и оснований для прекращения работ нет.
На встрече 14 апреля "Регионстрой" предложил компромиссный вариант: он всё-таки построит ЖК с подземным паркингом (купить машино-места в котором могут все желающие), но обустроит парковку для трёх домов на соседнем участке.
Однако жители с таким решением не согласились: они настаивают на полной отмене строительства ЖК. Но добиться этого можно только через суд.
"У комитета по строительству и архитектуре Барнаула не было оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство дома. Если вы считаете, что что-то нарушено комитетом, застройщиком, есть цивилизованный путь – подача иска в суд", – говорит глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.
Он обратился к застройщику и попросил компанию не вести строительные работы, пока жители готовят и подают обращение в суд, и "Регионстрой" согласился.
Комментарии
—существуют строительные нормы (СНИПы) , которыми предусмотрено расстояние между жилыми зданиями, это расстояние принимается на основе расчетов инсоляции (освещенность помещения прямыми солнечными лучами) . Между домами должно быть такое расстояние, чтобы новостройка не загораживала солнечный свет. Точные расчеты по инсоляции ведутся специалистами при разработке проектной документации исходя из конкретных данных местности.
Если возведением нового здания нарушаются Ваши права, Вы вправе обратиться в прокуратуру
рекомендую жителям не терять время и писать коллективное обращение в прокуратуру. Просите прокурора инициировать проведение экспертизы и представление интересов в суде. Это верный способ, проверено.
Думают что за 2 недели люди успокоются, там майские, на дачи уедут, тут и можно забор возвести и начать строить. Единороги во главе с администрацией как всегда в своем репертуаре.
Теперь, главное, жителям нанять хорошего, очень хорошего адвоката и отстоять это место, не дать наглому застройщику построить дом. Ведь, наверняка, такие варварские нормы по правилам застройки, лоббировались , в том числе и этим застройщиком!
Нет, жителям нельзя расслабляться! Это должен быть показательный процесс! Если жителям удастся отстоять это место и стройки не будет, то этот пример будут использовать другие ущемленные жители в подобных ситуациях!
Нужно действовать!
Вас поддерживает весь Барнаул!
С радостью перееду когда дом построят.
"новое здание лишает их парковки". Как же им важна эта парковка...