"Мы против стройки!" Барнаульцы готовят митинг, чтобы остановить возведение ЖК на парковке

Жильцы трёх высоток на улице Гущина планируют выйти на митинг или перекрыть магистраль, чтобы остановить строительство многоэтажки в их "дворе". Барнаульцы считают, что их дома будут разрушаться из-за строительных работ, а новый ЖК перекроет им солнце и лишит единственного места для парковки автомобилей. Участок, на котором и планируется стройка, давно принадлежит компании "Регионстрой", и от своих планов девелопер отказываться не собирается. Говорит, всё делает по закону. В мэрии Барнаула, которая и разрешила застройщику возводить дом на "пятачке" земли, подтверждают: формально компанией соблюдены все строительные нормы. Однако "гущинцев" такой ответ не устраивает. 8 апреля более 100 жителей пришли на общее собрание, на котором решили, что готовы на всё, чтобы не допустить строительства здания.

Всё по закону

Алёна Давыдова приобрела квартиру в доме на ул. Гущина, 150/3 (25-этажный ЖК "Аврора"), когда здание было построено лишь до шестого этажа. Девелопер – всё тот же "Регионстрой" – обещал, что рядом с ЖК появится зелёная зона и парковка.

"Когда я покупала квартиру, застройщик показывал план стройки. На нём было небольшое озеленение, аллея, по которой могли прогуливаться жильцы, и парковочная часть. Всем покупателям застройщик показывал этот план", – говорит жительница дома № 150/3 Алёна Давыдова.

Но в 2016 году, когда ЖК был уже готов к сдаче, девелопер заявил покупателям: он не смог выкупить соседний участок, где планировалось обустроить площадку (в период строительства там располагался недострой – см. фото).

"Чтобы сдать в эксплуатацию ЖК, жильцам поставили "вилку" – либо мы подписываем документ, что не претендуем на эту землю, и тогда застройщик её обходит, либо компания не сможет сдать дом. Чтобы получить квартиры, мы подписали. Это было недели за две до выдачи ключей. Но тогда же в компании обещали, что всё-таки попробуют договориться с собственниками, выкупят землю и построят многоуровневые гаражи. Только по этой причине каждый покупатель подписал отказ", – объясняет Алёна Давыдова.

С собственниками "Регионстрой" всё-таки договорился, приобрёл участок с недостроем, снёс его, но обещанных гаражей люди так и не увидели. А потому освободившуюся площадку они стали использовать как импровизированную парковку.

Житель дома № 150/4 (его напротив "Авроры" в 2017 году возвела компания "Сиада") Даниил говорит, что одновременно на участке могли находиться до 100 автомобилей. Теперь, когда "Регионстрой" отгородил площадку, машины "размазались" по улице Гущина. Это грозит коллапсом, уверен мужчина.

"В моём доме, № 150/4, на 207 квартир предусмотрено всего пять машино-мест. У "Авроры" – около 100 мест. Уже позднее (после 2016-2017 годов, когда эти дома были сданы, – прим. ред.) приняли строительные нормы, чтобы как минимум 50% квартир в доме были обеспечены парковками. Если бы эти нормы приняли раньше, то застройщики были бы вынуждены эти участки выкупить и отдать под парковки. Сейчас же у нас люди паркуются в пожарном проезде. Но это не парковка, так нельзя. А вдруг пожар?" – объясняет проблему Даниил.

В "Регионстрое" amic.ru сообщили: компания действительно планировала построить гаражный комплекс. Однако расстояние между домами (ул. Гущина, 150/3, 150/4) не позволяет возвести такой объект.

"Четыре года люди безвозмездно использовали землю в качестве паркинга. Это запрещено санитарными нормами: если количество автомобилей превышает 10, то ставить их разрешено только в 25 метрах от домов. Тут же – 15 метров от одного дома и 15 метров от другого. Именно по этой причине мы не смогли построить здесь гаражный комплекс. Решено этот участок использовать под многоквартирный дом", – объясняет ситуацию корреспонденту amic.ru инженер компании "Регионстрой" Евгений Головачёв.

"Уже не смешно"

Жители микрорайона в ярости: они не понимают, почему гараж построить нельзя, а многоэтажку с подземной парковкой на "пятачке" – можно. Ведь в этом случае расстояние между новой девятиэтажкой и построенными домами (как уже заметил сам застройщик) будет всего 15 метров. Всё как в кино, говорит Даниил.

"Я уже сейчас выглядываю из своих окон на окна соседнего дома, а теперь перед моими окнами будет стена. Раньше смотрели голливудские фильмы, где герои открывают окно – а там стена. Сейчас как-то стало не смешно", – говорит мужчина.

А вот жильцы ЖК "Аврора" вообще опасаются, что их дом просто может не выдержать начавшейся стройки. Уже сейчас он покрывается трещинами.

"Дом садится, заваливается. За пять лет с момента сдачи его уже сколько раз ремонтировали! Он уже наискось стоит. У нас трубы на 11 и 12 этажах "рвёт", потому что дом осаживается со стороны озера. На днях треснула стена. А сейчас ещё будут рыть котлован под новый дом. В этом году у нас заканчивается гарантия на ЖК (застройщик даёт на свою работу гарантию пять лет, и в течение этого времени обязуется устранять все недочёты, – прим. ред.), и за этот дом компания больше отвечать не будет. Сейчас всё ляжет на наши плечи", – беспокоится женщина.

Застройщик же никаких проблем не видит. По словам Евгения Головачёва, проект ЖК прошёл экспертизу (а значит, не противоречит градостроительным нормам), и мэрия выдала разрешение на строительство.

"У нас вся документация разработана, расчёты произведены в соответствии с правилами. Расстояние между жилыми домами (от стены до стены) соответствует нормативам. Проект прошёл экспертизу, мы подали в мэрию документы, чтобы получить разрешение на строительство, и нам его выдали. В ближайшее время приступим к разработке котлована", – говорит Головачёв.

Отказать нельзя строить

Жильцы говорят: когда на участке начала появляться строительная техника, они поняли, что самостоятельно в этой борьбе им не выиграть. Поэтому обратились к депутатам, общественникам, отправили письмо мэру, а также в Роспотребнадзор.

"Ко мне жители обратились на той неделе (первые числа апреля, – прим. ред.). Сейчас мы готовимся и обсуждаем протестные действия – согласованный митинг или пикет. Надо встречаться и с застройщиком. Формально права жителей не нарушены, но ущемлены их интересы: мало света, нехватка парковочных мест, придомовой территории, детских площадок", – говорит общественник Юрий Красильников.

7 апреля к жителям выезжал председатель городского комитета по строительству Антон Воробьёв. Он объяснил барнаульцам: стройка согласована, и так как проект прошёл экспертизу, у администрации нет оснований запретить работы.

"Разрешение на строительство выдано на основании необходимого комплекта документов, в том числе положительного заключения независимой экспертизы проектной документации, которое является подтверждением её соответствия требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и государственной охраны объектов культурного наследия и др., а также заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий", – ответила мэрия телегам-каналу "Барнаульский нытик".

Правда, девелопер получил разрешение на строительство не с первого раза, отмечает депутат АКЗС Владислав Вакаев.

"Инвестор несколько раз заходил с проектом строительства многоэтажного дома на этой территории, но ему несколько раз отказывали по разным причинам. Очевидно, были какие-то нарушения в документах. Последний раз, когда он зашёл, городские власти не смогли ему отказать. Очевидно, у них закончились аргументы. Тем более что он предоставил результаты экспертизы, которая говорит, что всё нормально, проблем нет. Поэтому по бумагам всё нормально", – говорит Вакаев.

Только суд. Или митинг

На собрании 8 апреля, которое прошло на крыльце ЖК "Аврора", депутат АКЗС Людмила Суслова объяснила жителям: они попали в такую ситуацию из-за того, что в Барнауле в правилах землепользования и застройки нет ограничений по минимальной площади земельного участка, на котором будут строить дом. Это значит, что девелопер может возвести "свечку" хоть на одной сотке.

"В Новосибирске есть норматив – 50 соток. У нас нет таких норм. Надо в этом направлении поработать, и депутаты готовы выйти с таким предложением", – сказала она.





При этом у жителей, скорее всего, будет лишь один способ остановить строительство – в суде доказать, что негосударственная экспертиза проекта проведена с нарушениями.

"Мы направили письма от имени жителей в краевую прокуратуру, губернатору, в инспекцию строительного надзора. Именно инспекция может провести проверку, в том числе и экспертизы. Судить, где и какие нарушения, сложно. Мы хотим другим независимым экспертам её показать. Негосударственная экспертиза могла не рассмотреть некоторые моменты, например, пожарные проезды. Поэтому не хочу вас огорчать или обнадёживать, но, скорее всего, решение одно – только судебное разбирательство по отмене экспертизы", – пояснила жителям Людмила Суслова.

Жильцы настроены более чем решительно. Готовы идти в суд, "сбрасываться" на адвокатов и проведение повторной экспертизы проекта. Если это не поможет – грозят, что пойдут на улицы.

"Пойдём улицу Малахова перекрывать, будем устраиваем митинги возле администрации, что сейчас и согласовываем. Так проблемы не оставим", – возмущена Алёна Давыдова.

"Нас не сломит застройщик, и мы будем воевать дальше, не успокоимся, будем писать президенту. Мы люди, и хотим своё место под солнцем", – кричали жители микрорайона.

И все сто человек хором скандировали: "Мы против стройки! Мы против стройки!"

Какой дом хочет возвести "Регионстрой"?

На участке между двумя высотками девелопер намерен возвести девятиэтажный дом на 44 квартиры. В нём смогут проживать 78 человек. У ЖК запроектирован подземный паркинг на 28 машино-мест.