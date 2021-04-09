"Мы против стройки!" Барнаульцы готовят митинг, чтобы остановить возведение ЖК на парковке

Жильцы трёх высоток на улице Гущина планируют выйти на митинг или перекрыть магистраль, чтобы остановить строительство многоэтажки в их "дворе". Барнаульцы считают, что их дома будут разрушаться из-за строительных работ, а новый ЖК перекроет им солнце и лишит единственного места для парковки автомобилей. Участок, на котором и планируется стройка, давно принадлежит компании "Регионстрой", и от своих планов девелопер отказываться не собирается. Говорит, всё делает по закону. В мэрии Барнаула, которая и разрешила застройщику возводить дом на "пятачке" земли, подтверждают: формально компанией соблюдены все строительные нормы. Однако "гущинцев" такой ответ не устраивает. 8 апреля более 100 жителей пришли на общее собрание, на котором решили, что готовы на всё, чтобы не допустить строительства здания.
Всё по закону
Алёна Давыдова приобрела квартиру в доме на ул. Гущина, 150/3 (25-этажный ЖК "Аврора"), когда здание было построено лишь до шестого этажа. Девелопер – всё тот же "Регионстрой" – обещал, что рядом с ЖК появится зелёная зона и парковка.
"Когда я покупала квартиру, застройщик показывал план стройки. На нём было небольшое озеленение, аллея, по которой могли прогуливаться жильцы, и парковочная часть. Всем покупателям застройщик показывал этот план", – говорит жительница дома № 150/3 Алёна Давыдова.
Но в 2016 году, когда ЖК был уже готов к сдаче, девелопер заявил покупателям: он не смог выкупить соседний участок, где планировалось обустроить площадку (в период строительства там располагался недострой – см. фото).
"Чтобы сдать в эксплуатацию ЖК, жильцам поставили "вилку" – либо мы подписываем документ, что не претендуем на эту землю, и тогда застройщик её обходит, либо компания не сможет сдать дом. Чтобы получить квартиры, мы подписали. Это было недели за две до выдачи ключей. Но тогда же в компании обещали, что всё-таки попробуют договориться с собственниками, выкупят землю и построят многоуровневые гаражи. Только по этой причине каждый покупатель подписал отказ", – объясняет Алёна Давыдова.
С собственниками "Регионстрой" всё-таки договорился, приобрёл участок с недостроем, снёс его, но обещанных гаражей люди так и не увидели. А потому освободившуюся площадку они стали использовать как импровизированную парковку.
Житель дома № 150/4 (его напротив "Авроры" в 2017 году возвела компания "Сиада") Даниил говорит, что одновременно на участке могли находиться до 100 автомобилей. Теперь, когда "Регионстрой" отгородил площадку, машины "размазались" по улице Гущина. Это грозит коллапсом, уверен мужчина.
"В моём доме, № 150/4, на 207 квартир предусмотрено всего пять машино-мест. У "Авроры" – около 100 мест. Уже позднее (после 2016-2017 годов, когда эти дома были сданы, – прим. ред.) приняли строительные нормы, чтобы как минимум 50% квартир в доме были обеспечены парковками. Если бы эти нормы приняли раньше, то застройщики были бы вынуждены эти участки выкупить и отдать под парковки. Сейчас же у нас люди паркуются в пожарном проезде. Но это не парковка, так нельзя. А вдруг пожар?" – объясняет проблему Даниил.
В "Регионстрое" amic.ru сообщили: компания действительно планировала построить гаражный комплекс. Однако расстояние между домами (ул. Гущина, 150/3, 150/4) не позволяет возвести такой объект.
"Четыре года люди безвозмездно использовали землю в качестве паркинга. Это запрещено санитарными нормами: если количество автомобилей превышает 10, то ставить их разрешено только в 25 метрах от домов. Тут же – 15 метров от одного дома и 15 метров от другого. Именно по этой причине мы не смогли построить здесь гаражный комплекс. Решено этот участок использовать под многоквартирный дом", – объясняет ситуацию корреспонденту amic.ru инженер компании "Регионстрой" Евгений Головачёв.
"Уже не смешно"
Жители микрорайона в ярости: они не понимают, почему гараж построить нельзя, а многоэтажку с подземной парковкой на "пятачке" – можно. Ведь в этом случае расстояние между новой девятиэтажкой и построенными домами (как уже заметил сам застройщик) будет всего 15 метров. Всё как в кино, говорит Даниил.
"Я уже сейчас выглядываю из своих окон на окна соседнего дома, а теперь перед моими окнами будет стена. Раньше смотрели голливудские фильмы, где герои открывают окно – а там стена. Сейчас как-то стало не смешно", – говорит мужчина.
А вот жильцы ЖК "Аврора" вообще опасаются, что их дом просто может не выдержать начавшейся стройки. Уже сейчас он покрывается трещинами.
"Дом садится, заваливается. За пять лет с момента сдачи его уже сколько раз ремонтировали! Он уже наискось стоит. У нас трубы на 11 и 12 этажах "рвёт", потому что дом осаживается со стороны озера. На днях треснула стена. А сейчас ещё будут рыть котлован под новый дом. В этом году у нас заканчивается гарантия на ЖК (застройщик даёт на свою работу гарантию пять лет, и в течение этого времени обязуется устранять все недочёты, – прим. ред.), и за этот дом компания больше отвечать не будет. Сейчас всё ляжет на наши плечи", – беспокоится женщина.
Застройщик же никаких проблем не видит. По словам Евгения Головачёва, проект ЖК прошёл экспертизу (а значит, не противоречит градостроительным нормам), и мэрия выдала разрешение на строительство.
"У нас вся документация разработана, расчёты произведены в соответствии с правилами. Расстояние между жилыми домами (от стены до стены) соответствует нормативам. Проект прошёл экспертизу, мы подали в мэрию документы, чтобы получить разрешение на строительство, и нам его выдали. В ближайшее время приступим к разработке котлована", – говорит Головачёв.
Отказать нельзя строить
Жильцы говорят: когда на участке начала появляться строительная техника, они поняли, что самостоятельно в этой борьбе им не выиграть. Поэтому обратились к депутатам, общественникам, отправили письмо мэру, а также в Роспотребнадзор.
"Ко мне жители обратились на той неделе (первые числа апреля, – прим. ред.). Сейчас мы готовимся и обсуждаем протестные действия – согласованный митинг или пикет. Надо встречаться и с застройщиком. Формально права жителей не нарушены, но ущемлены их интересы: мало света, нехватка парковочных мест, придомовой территории, детских площадок", – говорит общественник Юрий Красильников.
7 апреля к жителям выезжал председатель городского комитета по строительству Антон Воробьёв. Он объяснил барнаульцам: стройка согласована, и так как проект прошёл экспертизу, у администрации нет оснований запретить работы.
"Разрешение на строительство выдано на основании необходимого комплекта документов, в том числе положительного заключения независимой экспертизы проектной документации, которое является подтверждением её соответствия требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и государственной охраны объектов культурного наследия и др., а также заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий", – ответила мэрия телегам-каналу "Барнаульский нытик".
Правда, девелопер получил разрешение на строительство не с первого раза, отмечает депутат АКЗС Владислав Вакаев.
"Инвестор несколько раз заходил с проектом строительства многоэтажного дома на этой территории, но ему несколько раз отказывали по разным причинам. Очевидно, были какие-то нарушения в документах. Последний раз, когда он зашёл, городские власти не смогли ему отказать. Очевидно, у них закончились аргументы. Тем более что он предоставил результаты экспертизы, которая говорит, что всё нормально, проблем нет. Поэтому по бумагам всё нормально", – говорит Вакаев.
Только суд. Или митинг
На собрании 8 апреля, которое прошло на крыльце ЖК "Аврора", депутат АКЗС Людмила Суслова объяснила жителям: они попали в такую ситуацию из-за того, что в Барнауле в правилах землепользования и застройки нет ограничений по минимальной площади земельного участка, на котором будут строить дом. Это значит, что девелопер может возвести "свечку" хоть на одной сотке.
"В Новосибирске есть норматив – 50 соток. У нас нет таких норм. Надо в этом направлении поработать, и депутаты готовы выйти с таким предложением", – сказала она.
При этом у жителей, скорее всего, будет лишь один способ остановить строительство – в суде доказать, что негосударственная экспертиза проекта проведена с нарушениями.
"Мы направили письма от имени жителей в краевую прокуратуру, губернатору, в инспекцию строительного надзора. Именно инспекция может провести проверку, в том числе и экспертизы. Судить, где и какие нарушения, сложно. Мы хотим другим независимым экспертам её показать. Негосударственная экспертиза могла не рассмотреть некоторые моменты, например, пожарные проезды. Поэтому не хочу вас огорчать или обнадёживать, но, скорее всего, решение одно – только судебное разбирательство по отмене экспертизы", – пояснила жителям Людмила Суслова.
Жильцы настроены более чем решительно. Готовы идти в суд, "сбрасываться" на адвокатов и проведение повторной экспертизы проекта. Если это не поможет – грозят, что пойдут на улицы.
"Пойдём улицу Малахова перекрывать, будем устраиваем митинги возле администрации, что сейчас и согласовываем. Так проблемы не оставим", – возмущена Алёна Давыдова.
"Нас не сломит застройщик, и мы будем воевать дальше, не успокоимся, будем писать президенту. Мы люди, и хотим своё место под солнцем", – кричали жители микрорайона.
И все сто человек хором скандировали: "Мы против стройки! Мы против стройки!"
Какой дом хочет возвести "Регионстрой"?
На участке между двумя высотками девелопер намерен возвести девятиэтажный дом на 44 квартиры. В нём смогут проживать 78 человек. У ЖК запроектирован подземный паркинг на 28 машино-мест.
Комментарии
нуну посмотрим поглядим
Сегодня в 9.32 хорошая рекламка. До покупки вам расскажут про "скандинавский дворик", а через годик "ну обещала, ну не шмогла", и реалити-шоу - окна в окна можно взаимно наблюдать за жизнью других людей. Мне не очень жаль покупателей квартир в домах точечной застройки - видели где и что покупают, нечего потом пенять на отсутствие парковок и детских площадок. Но вот людям, которым пытаются воткнуть под окна дом, нужно бороться, а остальным поддержать.
А ещё в начале 70-х в этом озере купались. Бабушка с отцом часто это вспоминали. Вместо того чтобы рекультивировать эту территорию и сделать всё как было прежде, построили гетто для понаехов. А чего они недовольство выражают? К ним таких же бедолаг-ипотечников подселить хотят с разорённых территорий. Где соборность и скрепы?
9.04.2021 11:14
- гость -
Скандинавы то и не знают что они так строят.
Насекомые бунтовать вздумали. Все по закону, сами подписали
Не надо ссылаться на закон. По закону и евреев в Третьем Рейхе утилизировали и что?
"В Новосибирске есть норматив – 50 соток. У нас нет таких норм. Надо в этом направлении поработать, и депутаты готовы выйти с таким предложением", – отмечает она." - а почему в Барнауле нет??, а потому что специально эти нормативы не прописали ,чтобы такие дикие застройки лепить!
Очень хорошо, что наконец-то народ просыпается и борется за свои права!
А то у агрессивного капитализма всегда всё по-закону, а на деле -ущемляются права простых граждан!
Даже на примере Барнаула видно, как капиталисты ОБОРЗЕЛИ! Надо в этом конкретном случае доказать, что жильцы тоже имеют право на нормальные условия, тогда может быть
жадные застройщики отступят!!
Вам,татарам,не угодить-одни требуют продолжения строительства (на Парковой), эти- митингуют против стройки. А крайний как всегда Франтишек,ему нужно ещё искать деньги на расселение развалюх.
Бедный Франтишек! Как тяжело на двух стульях сидеть.
После аргументов "в компании обещали" и "лишит единственного места для парковки автомобилей" я даже за эту стройку
Вот сейчас мне не понятна ситуация. Как мы видим, всё по закону, нарушений нет. Строительные нормы соблюдаются, владелец землей распоряжается, разрешение на строительство есть. Какие ещё вопросы?
Почему бездействую власти и сотрудники силовых структур? Это что за несанкционированные митинги?! Забылся январь этого года?!
Нет, такое повторно допускать нельзя. Иначе можно скатиться до того, что будет как на Украине. Разогнать всех, особо дерзких и буйных под белые рученьки и в суд.
Есть рынок, все свободны. Перестало нравится жить в этих дома - продавайте квартиры, покупайте в другом месте. А бунтовать не надо. Для бунтарей это всегда заканчивалось очень плохо.
Надеюсь, что эта ситуация станет отправной точкой для пересмотра существующих норм строительства в нашем городе. Откровенно осточертела эта точечная застройка по всему городу. И центр испохабили, и новые кварталы строят по принципу «и так сойдет». Закон, закон... По документам все красиво, а в реальности как? Правильно, застройщики и те, кто имеют власть что-то изменить не живут в таких «человейниках», у них нет проблем со отсутствием у жилья зеленых зон и мест под автомобили, поэтому и шевелиться никто не собирается. Те, кто покупают квартиры в строящихся домах или недоведенных до ума новых кварталах, безусловно рискуют — неизвестно, что может на пятачке под окнами появиться через несколько лет. Но это не значит, что надо так откровенно на людей плевать.
"9.04.2021 11:47
Поддержу власть!" - а кто говорит о бунте?? Никаких бунтов-просто активная гражданская позиция! Кто писал этот закон в Барнауле, что на кв м можно построить небоскреб? Почему в НСКе есть закон о 50 сотках, а у нас нет? Такой закон проллобирован застройщиками в купе с администрацией и этот закон напрямую ущемляет право граждан на нормальное качество проживания!
Завтра это ваше "всё по закону" может слишком дорого обойтись: примут закон что граждане должны платить за воздух и осадки (как это было в сказке "Чиполлино " и будешь платить!
Еще бы не мешало проверить шайку которая выдала такое разрешение на строительство, уж слишком нос в нос дома стоят, сомневаюсь что тут все по нормам. Вы хоть горбатого лепите, но такие нормы не могут быть.
Шайка эта называется градостроительный совет. В 2020 кстати его главу посадили за взятку. Но свято место пусто не бывает. Утверждает совет товарищ Франк.
Прокуратуру города надо проредить. Заседелись там не только начальники, но и некоторые замы.
Можно жильцам и через Конституцию зайти, что нарушаются их Конституционные права ,в части ухудшения жилищных условий и ухудшается здоровая и безопасная среда обитания (недостаток солнечного света, скученность и т.д. например )
Право на жилище (ст. 40 Конституции России). Конституционное право на жилище предполагает гарантированную законом возможность для каждого быть обеспеченным постоянным жильем, возможность стабильного пользования имеющимся жильем, неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищных условий, а также обеспечение для проживающих в жилых домах, жилых помещениях здоровой и безопасной среды обитания.
Молодцы, стали понимать, что нам здесь жить. Нормально 5 этажей, земли много, но кто то не набил карманы. Куда вы эти деньги, карманы в гробу будут?
Никто не примет нормы, тем более градостроительный совет и депутаты гор думы, они все с этого кормятся, как потом Селф и подобные будут точечную застройку проводить. Им это невыгодно.
9.04.2021 11:56
гость
Это не гражданская позиция, а гражданский экстремизм. Этому не быть. До людей не доходит, что любая стройка это рабочие места, это бизнес, налоги, инвестиции. А кучка недовольных жильцов хочет это всё променять на парковочные места для своих автомобилей? Ну так этому не бывать. Разгонят всех, как бунтарей.
Есть закон - должны подчиняться. Не нравится что-то - вперед, в суд. У нас правовое государство, там разберутся кто прав, кто нет.
9.04.2021 12:19
гость
Как через Конституцию зайдёте,так через неё и выйдите-наивно полагаете,что вас не завалят отписками?
"В "Регионстрое" amic.ru сообщили: компания действительно планировала построить гаражный комплекс. Однако расстояние между домами (ул. Гущина, 150/3, 150/4) не позволяет возвести такой объект."
То есть гаражи пострить расстояние не позволяет, а высотный дом - это пожалуйста? Сколько денег они мэрии отвалили за это?
9.04.2021 12:40
Поддержу власть!- ну так пусть строят на пустырях за городом-вот они вам и рабочие места, налоги и т.д... Или государство пусть заводы хотябы восстановят и там будут рабочие места. А то что застройщики вместе с администрацией делают- это простая, грубая нажива, за счёт комфортного проживания уже проживающих жильцов!
9.04.2021 12:40
Поддержу власть!
Прекрасный тролль, приятно Вас читать, пишите еще
Это очень грустная история - 15м. между домами!!! Действительно трудно поверить, что кто-то решится на такое откровенное безумие. Даже если в этом нет никаких нарушений закона, норм и правил ну ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ то должен быть у тех, кто это пропихивает!
Дурной пример Комякова и Шонии крайне заразителен - они нагло и цинично втыкают свои человейники в любой приглянувшийся им пятачок земли. Попустительство чиновников и откровенное наплевательское отношение к гражданам. Понятно, что стройка - важный драйвер экономики (высокий совокупный эффект), я не против стройки и строителей, как таковых. Возмущает дикое временщичество, желание сиюминутной наживы, дикая алчность и цинизм.
соседи, Вы в своём уме??? Малахова перекрывать они собрались.. На носу 3-тья волна эпидемии ковида, а им митинги подавай. Уже всё и давно можно делать удалённо. Жалуйтесь в Москву, оттуда быстро местным князькам прелетает, а если жаловаться не на что.. так в чём вопрос то? Из статьи толком не понятно как и что было.
На момент покупки квартир проект быЛ? Дальше отступление подписали сами.. затем дружно наблюдали и уже пост-фактум возмутились, странно.. может вами там манипулирует кто то?