Жители Бийска семь лет незаконно перепродавали доступ в интернет

Полицейские выявили факты незаконной перепродажи интернет-трафика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители установили местонахождение оборудования, с помощью которого осуществлялось интернет-соединение для людей, которые не заключали контрактов с настоящим поставщиком, а платили вместо этого злоумышленникам.

"Неизвестные заключали договора на предоставление доступа к сети интернет с одним из крупных провайдеров. Затем, нарушая условия соглашения, раздавали трафик третьим лицам. Другими словами — имея необходимое оборудование, злоумышленники сами выступали в качестве поставщика услуг, — уточнили в ведомстве. — Предлагали жителям Бийска и Бийского района возможность подключения ко всемирной паутине, оформляли документацию и получали от них ежемесячные платежи".

Схема функционировала на протяжении семи лет. Ущерб провайдеру, нанесенный за это время, оценен в 23 млн рублей.

Правоохранители изъяли сетевое оборудование, компьютеры и мачты со спутниковыми антеннами, размещенные в домах подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере".