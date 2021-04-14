Россиян, прибывающих в страну из-за границы, обязали сдавать тест на коронавирус

Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения в Россию из-за границы. С 15 апреля все прибывающие в страну россияне обязаны сдать тест на коронавирус в течение трех дней и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата. Ранее такое требование предъявляли только гражданам, которые прилетают самолётом.

Как сообщает РИА Новости, требование касается туристов, которые возвращаются любым видом транспорта. Кроме того, возвращающиеся в страну должны заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ ещё до прибытия, перед прохождением санитарно-карантинного контроля.

Напомним, что Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой – в Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых.