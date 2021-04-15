Доктор Мясников раскрыл частую ошибку при головной боли

Россияне ошибочно полагают, что антидепрессанты не помогают при головной боли и принимать их нужно только при депрессии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик уточнил, что речь идёт о самом распространённом виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти и ощущается болью в тканях, окружающих голову.

"При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин, для того чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", – отметил Мясников в эфире канала "Россия 1" (цитата по РИА Новости).

Ранее Александр Мясников назвал самый опасный вид головной боли, а также объяснил, в каких случаях следует обращаться к врачу.