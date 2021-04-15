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Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на пересечении Попова и Павловского тракта

, ИА "Амител"
Бюджет ремонта составил 300 рублей

Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города. Работы провели на повороте с улицы Попова на Павловский тракт. Видео выложили в Telegram-канал "Барнаул №1".

По словам авторов ролика, закупка материалов – кирпичей и песка – обошлась им в 299 рублей. Во время проведения самих работ проезжающие водители не только благодарили активистов, но и останавливались, чтобы помочь. 

Напомним, в конце февраля на этом же перекрёстке, но на противоположной полосе дорожники проводили ремонт полотна методом укладки холодного асфальта. Горожане возмутились работам в 20-градусный мороз, связывая их с предстоящим визитом премьера Михаила Мишустина, однако власти опровергли догадки барнаульцев.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2021 11:44
- гость -

спасибо люди)

15.04.2021 11:47
- гость -

Была бы зима заделали дорожники.

15.04.2021 11:49
- гость -

Поймать наказать выписать штраф им.

15.04.2021 11:54
Виктор

Вот реальное дело. А почему именно кирпичами? Наверное, бетон был бы более практичным для заделки дырки

15.04.2021 11:55
- гость -

Чиновники такие: - " Зашибись, теперь можно 300 000 рубликов списать и в карман положить."

15.04.2021 12:00
- гость -

Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города.

УК РФ Статья 330. Самоуправство
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев

дорожникам срочно в суд, а то, если так дело пойдет в массовом порядке, останитесть без доходов от ежегодных ямочных ремонтов...

15.04.2021 12:18
АБОРИГЕН

Да, сейчас заведут административку и вкатают штраф.

15.04.2021 12:29
- гость -

Этот кирпич потом не улетит никому в лобовуху или еще чего похуже?

15.04.2021 12:35
- гость -

15.04.2021 12:29
- гость -

Так дорожники сами так времянки делают периодически. Если вы за рулём, то наверняка такое видели

15.04.2021 12:40
- гость -

15.04.2021 12:35
- гость
Так дорожники сами так времянки делают периодически. Если вы за рулём, то наверняка такое видели

так дорожники деньги зарабатывают, извлекают прибыль от своей деятельности так сказать
а эти подрывают устои капитализЬма и рыночной экономики, все сами и на безвозмездной основе...

15.04.2021 12:46
Горожанин

Их за это могут оштрафовать

15.04.2021 12:56
Михаил

Небезопасно. Обломок кирпича улетит из под колеса при пробцксовке не дай бог в пешехода. Нормально эта яма мед колес проезжалась

15.04.2021 12:57
АБОРИГЕН

15.04.2021 12:29
- гость -
Когда "лицензированные" дорожники засыпают ямы крупным щебнем, вероятность получить шрапнель из под колёс выше. Мало того что яму этим щебнем засыпают, так он еще по всей дороге растаскивается тут уже не только в лобовуху есть вероятность что прилетит а прямиком кому-нибудь в лоб.

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