Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на пересечении Попова и Павловского тракта

Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города. Работы провели на повороте с улицы Попова на Павловский тракт. Видео выложили в Telegram-канал "Барнаул №1".

По словам авторов ролика, закупка материалов – кирпичей и песка – обошлась им в 299 рублей. Во время проведения самих работ проезжающие водители не только благодарили активистов, но и останавливались, чтобы помочь.

Напомним, в конце февраля на этом же перекрёстке, но на противоположной полосе дорожники проводили ремонт полотна методом укладки холодного асфальта. Горожане возмутились работам в 20-градусный мороз, связывая их с предстоящим визитом премьера Михаила Мишустина, однако власти опровергли догадки барнаульцев.