Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на пересечении Попова и Павловского тракта

Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города. Работы провели на повороте с улицы Попова на Павловский тракт. Видео выложили в Telegram-канал "Барнаул №1".
По словам авторов ролика, закупка материалов – кирпичей и песка – обошлась им в 299 рублей. Во время проведения самих работ проезжающие водители не только благодарили активистов, но и останавливались, чтобы помочь.
Напомним, в конце февраля на этом же перекрёстке, но на противоположной полосе дорожники проводили ремонт полотна методом укладки холодного асфальта. Горожане возмутились работам в 20-градусный мороз, связывая их с предстоящим визитом премьера Михаила Мишустина, однако власти опровергли догадки барнаульцев.
Комментарии
спасибо люди)
Была бы зима заделали дорожники.
Поймать наказать выписать штраф им.
Вот реальное дело. А почему именно кирпичами? Наверное, бетон был бы более практичным для заделки дырки
Чиновники такие: - " Зашибись, теперь можно 300 000 рубликов списать и в карман положить."
Барнаульцы самостоятельно заделали глубокую яму на одном из оживлённых перекрёстков города.
УК РФ Статья 330. Самоуправство
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев
дорожникам срочно в суд, а то, если так дело пойдет в массовом порядке, останитесть без доходов от ежегодных ямочных ремонтов...
Да, сейчас заведут административку и вкатают штраф.
Этот кирпич потом не улетит никому в лобовуху или еще чего похуже?
15.04.2021 12:29
- гость -
Так дорожники сами так времянки делают периодически. Если вы за рулём, то наверняка такое видели
15.04.2021 12:35
- гость
Так дорожники сами так времянки делают периодически. Если вы за рулём, то наверняка такое видели
так дорожники деньги зарабатывают, извлекают прибыль от своей деятельности так сказать
а эти подрывают устои капитализЬма и рыночной экономики, все сами и на безвозмездной основе...
Их за это могут оштрафовать
Небезопасно. Обломок кирпича улетит из под колеса при пробцксовке не дай бог в пешехода. Нормально эта яма мед колес проезжалась
15.04.2021 12:29
- гость -
Когда "лицензированные" дорожники засыпают ямы крупным щебнем, вероятность получить шрапнель из под колёс выше. Мало того что яму этим щебнем засыпают, так он еще по всей дороге растаскивается тут уже не только в лобовуху есть вероятность что прилетит а прямиком кому-нибудь в лоб.