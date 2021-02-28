"ГОСТ? Не, не слышали". Барнаульцы возмутились ремонтом дороги в 20-градусный мороз

Жители Барнаула возмутились дорожными работами, которые, по их словам, проходят 28 февраля на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. В паблике Barnaul 22 горожане недоумевают из-за того, что на участке укладывают асфальт в 20-градусный мороз.

"ГОСТ? Не, не слышали. Администрация Барнаула — это вообще нормально то, что происходит последние дни в городе? С первым же потеплением этот ремонт растает вместе со снегом, деньги на ветер. Эта показуха злит всех людей в городе", — говорится в сообщении.

Вероятно, под "показухой" барнаульцы имеют в виду подготовку к приезду премьер-министра России Михаила Мишустина, которого ждут в краевом центре 2 марта.

Ранее очевидцы уже сообщали, что на Павловском тракте начали ремонтировать дороги, а также подкрашивать в городе столбы и дорожные знаки.