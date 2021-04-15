Сотрудники ГИБДД на условиях анонимности рассказали Autonews.ru, как выбирают места для дежурств и где прячутся по ночам. Всё зависит от задач, объяснили полицейские.
Так, если, например, идёт рейд по пьяным водителям или тонировке, то инспекторы в основном выбирают длинные прямые улицы. По словам полицейских, автомобилисты, которым есть что скрывать, завидев патрульную машину, начинают паниковать, резко притормаживать и перестраиваться в дальние от стражей порядка ряды.
Кроме того, зачастую инспекторов можно увидеть на популярных въездах и выездах из города, а также на дорогах с круговым движением. Там выше поток транспорта, соответственно, легче отработать необходимые ориентировки. Кроме того, такие места считаются высокоаварийными, а значит, требуют дополнительного контроля.
Нетрезвых водителей по ночам часто ловят на запутанных дорогах частного сектора. Причём дежурить инспекторы стараются в таких местах, где нарушитель не сможет быстро развернуться и скрыться. С целью поимки пьяных автомобилистов полицейские нередко стоят у алкомаркетов, так как выпившие соотечественники зачастую отправляются "за добавкой" именно на машине.
При этом автоинспекторы не сами определяют места дежурств. Это делают командиры взводов. Все перемещения экипажей строго контролируют.
Ранее сообщалось, что россиян могут освободить от штрафов за нарушение ПДД в непогоду. Основанием для отмены наказания могут стать данные комплексов фото- и видеофиксации.
Комментарии
А они не хотят постоять на Советской Армии перед Павловским? Как бы хорошо бюджет пополнили и не цеплялись бы к перегрузу маршруток.
Когда появятся камеры на дороге с Алтайки до моста! Невозможное количество "агрессивного" вождения, пятнашки, и прочие !!!
Чаще всего они стоят у нерегулируемых пешеходных переходов, особенно у тех, по которым поток пешеходов идет практически непрерывно и проехать его без нарушения, практически не возможно. Вот где Клондайк, пополнение бюджета, из которого они получают сейчас достаточно хорошую зарплату
у них всегда одни и те же точки, как то пару лет без прав ездила, объехал и все
15.04.2021 12:50
- гость -
аналогично)
Учитель вызовет к доске именно того ученика, который прячет голову за учебник
За 20 лет стажа остановили 3 раза, один из них не были включены фары. остальные какой то был план перехват серых универсалов. и все.
знать места,время и психологию и никогда не остановят
Зато кого нужно остановить не останавливают. Сколько по городу долбоносов развелось с тонированными задними фонарями. Есть недоделки которые и фары тонируют. А полицаям плевать
15.04.2021 12:39
гость
Походу вы там вообще не ездити!? Там уже как 2 или 3 года комплексы стоят, с расчетом средней скорости!