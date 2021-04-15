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Новости

Автоинспекторы рассказали, кого и почему останавливают на дорогах

, ИА "Амител"
Сотрудники ГИБДД на условиях анонимности признались, как выбирают места для дежурств
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудники ГИБДД на условиях анонимности рассказали Autonews.ru, как выбирают места для дежурств и где прячутся по ночам. Всё зависит от задач, объяснили полицейские.

Так, если, например, идёт рейд по пьяным водителям или тонировке, то инспекторы в основном выбирают длинные прямые улицы. По словам полицейских, автомобилисты, которым есть что скрывать, завидев патрульную машину, начинают паниковать, резко притормаживать и перестраиваться в дальние от стражей порядка ряды.

Кроме того, зачастую инспекторов можно увидеть на популярных въездах и выездах из города, а также на дорогах с круговым движением. Там выше поток транспорта, соответственно, легче отработать необходимые ориентировки. Кроме того, такие места считаются высокоаварийными, а значит, требуют дополнительного контроля.

Нетрезвых водителей по ночам часто ловят на запутанных дорогах частного сектора. Причём дежурить инспекторы стараются в таких местах, где нарушитель не сможет быстро развернуться и скрыться. С целью поимки пьяных автомобилистов полицейские нередко стоят у алкомаркетов, так как выпившие соотечественники зачастую отправляются "за добавкой" именно на машине. 

При этом автоинспекторы не сами определяют места дежурств. Это делают командиры взводов. Все перемещения экипажей строго контролируют.

Ранее сообщалось, что россиян могут освободить от штрафов за нарушение ПДД в непогоду. Основанием для отмены наказания могут стать данные комплексов фото- и видеофиксации.   

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2021 12:36
- гость -

А они не хотят постоять на Советской Армии перед Павловским? Как бы хорошо бюджет пополнили и не цеплялись бы к перегрузу маршруток.

15.04.2021 12:39
гость

Когда появятся камеры на дороге с Алтайки до моста! Невозможное количество "агрессивного" вождения, пятнашки, и прочие !!!

15.04.2021 12:42
гость

Чаще всего они стоят у нерегулируемых пешеходных переходов, особенно у тех, по которым поток пешеходов идет практически непрерывно и проехать его без нарушения, практически не возможно. Вот где Клондайк, пополнение бюджета, из которого они получают сейчас достаточно хорошую зарплату

15.04.2021 12:50
- гость -

у них всегда одни и те же точки, как то пару лет без прав ездила, объехал и все

15.04.2021 13:05
- гость -

15.04.2021 12:50
- гость -
аналогично)

15.04.2021 13:11
Виктор

Учитель вызовет к доске именно того ученика, который прячет голову за учебник

15.04.2021 13:13
- гость -

За 20 лет стажа остановили 3 раза, один из них не были включены фары. остальные какой то был план перехват серых универсалов. и все.

15.04.2021 13:18
- гость -

знать места,время и психологию и никогда не остановят

15.04.2021 13:40
- гость -

Зато кого нужно остановить не останавливают. Сколько по городу долбоносов развелось с тонированными задними фонарями. Есть недоделки которые и фары тонируют. А полицаям плевать

15.04.2021 14:01
- гость -

15.04.2021 12:39
гость

Походу вы там вообще не ездити!? Там уже как 2 или 3 года комплексы стоят, с расчетом средней скорости!

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