Россиян могут освободить от штрафов за нарушение ПДД в непогоду

В МВД России заявили о возможном освобождении водителей от некоторых штрафов за нарушение правил дорожного движения в условиях непогоды. Основанием для отмены наказания могут стать данные комплексов фото- и видеофиксации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, данные с камер могут стать основанием для отмены штрафа в тех случаях, если оно было вызвано плохой погодой. Например, если из-за снега водитель не увидел разметку на проезжей части.

При этом итоговое решение принимают сотрудники ГИБДД, которые будут просматривать снимки и видеозаписи с комплексов во время разбирательства.

Как ранее сообщил amic.ru, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. По его мнению, период, в течение которого погасить долг можно с 50-процентной скидкой, стоит увеличить в два раза.