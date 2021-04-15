Первый пятизвёздочный отель появился в Алтайском крае

Барнаульский загородный спа-отель "Заречье" стал первым в Алтайском крае, получившим подтверждение и право именоваться пятизвёздочным. Об этом свидетельствуют данные федерального агентства по туризму.

Как следует из документа, регистрационный номер присвоили заведению 7 апреля. Категория "пять звезд" будет действительна в течение трёх лет – до 6 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что алтайский "Курорт Белокуриха" впервые в истории сработал в минус. В 2020 году выручка компании сократилась в полтора раза и составила 1 млрд рублей. Убытки курорта связали с с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями.