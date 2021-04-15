АЗС загорелась в Барнауле

Фото: "Вечерний Барнаул"

Возгорание АЗС произошло на улице Садовой в барнаульском селе Лебяжье. Инцидент случился днём 15 апреля.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сейчас на место стягиваются силы и техника спасателей, которые в скором времени приступят к ликвидации возгорания. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Добавим, что в соцсетях горожане утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв, однако официальных данных по этому поводу нет.

Напомним, в июне 2020 года на АЗС в Бийске произошёл хлопок в электрощитовой. Обошлось без пострадавших. Отмечается, что заправка была новой: она не проработала и года.