Водитель бензовоза пострадал при пожаре на АЗС в Барнауле

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Водитель топливозаправщика пострадал при возгорании в АЗС в посёлке Лебяжьем. Мужчину экстренно госпитализировали в ожоговый центр, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. Работы на месте пожара продолжаются. Его площадь составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, на территории заправки горели ёмкости с топливом и бензовоз.

Напомним, о возгорании на АЗС стало известно днём 15 апреля. Столб дыма от пожара был виден из многих точек города. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали хлопки, похожие на взрывы.