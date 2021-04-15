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Новости

Водитель бензовоза пострадал при пожаре на АЗС в Барнауле

, ИА "Амител"
Мужчину госпитализировали в ожоговый центр

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Водитель топливозаправщика пострадал при возгорании в АЗС в посёлке Лебяжьем. Мужчину экстренно госпитализировали в ожоговый центр, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. Работы на месте пожара продолжаются. Его площадь составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, на территории заправки горели ёмкости с топливом и бензовоз. 

Напомним, о возгорании на АЗС стало известно днём 15 апреля. Столб дыма от пожара был виден из многих точек города. По словам очевидцев, перед возгоранием они слышали хлопки, похожие на взрывы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.04.2021 15:06
гость

Интересно узнать причину. И полезно

15.04.2021 15:08
гость

Ощущение, что пожарные рискуют, ведь есть угроза взрыва

15.04.2021 15:10
гость

что-то пожаров стало много

15.04.2021 15:40
- гость -

Если в сгоревшем складском помещении на Власихинской 177 площадью 32000 м2 официальная площадь пожара составила 1200м2, то на этом пожаре, с таким же понижающим коэффициентом, площадь пожара = 3 м2

15.04.2021 16:56
- гость -

15.04.2021 15:40
- гость -

садись два! 32000/1200 примерно 26.5 . 1/26,5 примерно 0.35

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