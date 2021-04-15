СК возбудил уголовное дело из-за падения дерева на жителя Барнаула

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели жителя Барнаула, на которого упало дерево, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошёл днём 11 апреля рядом с домом № 136, расположенном на Павловском тракте. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте.
"Следователи СК установили, что обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветхих насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию Индустриального района города Барнаула", – говорится в сообщении.
Во время расследования правоохранители дадут юридическую оценку действиям должностных лиц районной администрации, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошел инцидент. Расследование продолжается.
Комментарии
На территории тубдиспансера на автостоянке старые тополя и клены могут упасть в любой момент. При ветре там рискованно ходить. А обрезать их проблема.
Сколько можно смотреть на эти старые коряги как на божество? Что дороже жизнь человека или эти аварийные деревья? Кто сказал , что дерево очень важно для здоровья человека?