СК возбудил уголовное дело из-за падения дерева на жителя Барнаула

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели жителя Барнаула, на которого упало дерево, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошёл днём 11 апреля рядом с домом № 136, расположенном на Павловском тракте. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте.

"Следователи СК установили, что обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветхих насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию Индустриального района города Барнаула", – говорится в сообщении.

Во время расследования правоохранители дадут юридическую оценку действиям должностных лиц районной администрации, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошел инцидент. Расследование продолжается.