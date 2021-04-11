Мужчину насмерть придавило упавшим деревом в Барнауле

Дерево упало на прохожего в Барнауле, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале. Травмы оказались смертельными.

Инцидент случился 11 апреля в 16:34 рядом с домом №136, расположенном на Павловском тракте.

"На месте работают руководители администрации Индустриального района, полиции, управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании", — уточнили в мэрии.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Барнауле разгорелся спор из-за санитарной обрезки деревьев, после того, как местный житель пожаловался на "варварство" со стороны участников мероприятия.