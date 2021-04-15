Аркадий Ротенберг вложит 2,4 млрд рублей в горнолыжный кластер на Алтае

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем ООО "Новые вершины", которое недавно представило премьер-министру Михаилу Мишустину проект нового горнолыжного кластера в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщает "Коммерсант".

О масштабе будущего строительства рассказывал Кирилл Светличный, который на тот момент был в статусе исполнительного директора компании.

По его словам, общий объём инвестиций составит 2,4 млрд рублей. На эти средства планируется создать 5 км трасс, построить от двух до четырёх гостиниц и обустроить территорию курорта площадью 285 га.

В дальнейшем кластер хотят расширять. Планируется, что он будет включать от двух до четырёх подъёмников общей пропускной способностью до 5,7 тыс. человек в час, около 12 горнолыжных трасс протяжённостью до 20 км с перепадом высот до 440 м.

Напомним, в конце зимы Аркадий Ротенберг рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае, который будет "посерьёзнее, чем под Геленджиком".