Президент России Владимир Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах . Её разработкой займется Агенство стратегических инициатив совместно с комиссией Госсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава страны раскритиковал унижающие людей подзаконные акты в социальной сфере.

"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила", –сказал он на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По его словам, власти должны избавиться от всего, "что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей".

Напомним, что 21 апреля 21 апреля президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Последний раз глава государства обращался к парламентариям 15 января 2020 года. То выступление Путина стало знаковым: вслед за посланием началась кампания по внесению поправок в Конституцию, а премьер Дмитрий Медведев ушёл в отставку.