21 апреля президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Последний раз глава государства обращался к парламентариям 15 января 2020 года. То выступление Путина стало знаковым: вслед за посланием началась кампания по внесению поправок в Конституцию, а премьер Дмитрий Медведев ушёл в отставку.

Эксперты считают, что на этот раз президент может пообещать россиянам новые социальные выплаты (всё-таки в сентябре предстоит выбирать Госдуму, и электорат нужно "задобрить"), рассказать об отечественных чудо-вакцинах от ковида и скорой победе над ним, а также объяснить, почему США не стоит лезть во внутрироссийские дела (Крым – наш, так и знайте). Amic.ru собрал наиболее интересные мнения политологов.

Ждём корректировки пенсионной реформы

Сначала выступление Путина ждали в конце февраля, но сроки послания оказались сдвинуты на два месяца. Всё это время эксперты гадают, что же такого президент скажет, что определит будущее страны. Пауза с выступлением Путина затягивалась. А ведь послание – это своеобразный план жизни для государства на ближайший год.

"То, что у нас нет внятного образа будущего – к этому мы привыкли. Но не иметь плана даже на год вперёд совсем уж странно. У нас выборы. Людей будут просить поддержать власть, а они спросят о том, какая программа есть у власти. Послание фактически должно дать ответ на этот вопрос", – предполагает политтехнолог Константин Лукин.

В ходе президентского послания может быть сделано несколько громких заявлений, чтобы приподнять пошатнувшийся рейтинг "Единой России", уверен политолог Илья Гращенков. Во-первых, объявлено о корректировке курса по увеличению пенсионного возраста (предположительно – только для жителей Севера и Дальнего Востока), а также о снижении налоговой нагрузки на малоимущих. Во-вторых, ожидается заявление о близкой победе над коронавирусом в России (в то время как вся Европа ввела жёсткий локдаун) и запуске тотальной вакцинации.

"В начале года с коронавирусом было хуже, сейчас мы его почти победили, значит, нужно вставлять этот позитивный тезис в выступление", – рассуждает политолог Сергей Асеев.

Эксперты предполагают, что президент может запустить кадровую реформу с целью "взбодрить" информационное пространство. Ротация, предположительно, затронет силовой блок, правительство и губернаторский корпус. В спецслужбах вероятна смена руководителей, а в кабинете министров – глав некоторых ведомств. Из губернаторов в отставку могут отправить от трёх до пяти глав субъектов, из числа тех, чей личный и партийный рейтинги минимальны – это способно выправить ситуацию перед выборами в Госдуму. Кроме того, небольшие ротации ждут и полпредства, уверен Гращенков. Кстати, Сибирь в конце прошлой недели действительно осталась без полпреда. Сергей Меняйло теперь руководит Северной Осетией, его сменщик до сих пор не назначен.

Новые денежные "плюшки"

Поскольку послание президента увязано с компанией в Госдуму, оно будет иметь не проблематичные реляции, а, наоборот, бравурные, считает Гращенков. Важный заход в послании главы государства может быть связан с тем, что экономика России будет восстанавливаться. Многие ведь обеспокоены, что потеряли или могут потерять работу, грядут сокращения рабочих мест и это необходимо компенсировать.

"Можем ожидать заданий по раздаче "плюшек" к сентябрю – выплаты многодетным, поддержка пенсионеров и безработных, – соглашается Лукин. – Очевидно, здесь идёт прямая перекличка с путинскими выступлениями в 2020 году".

То, что будут озвучены новые меры поддержки населению, особенно самых бедных её слоев, почти не вызывает сомнения, говорит Асеев. "Это пособия на детей, поддержка семей с доходами ниже прожиточного минимума и т. д. Скорее всего, государство может пообещать раздачу очередной порции "вертолётных денег" для этой категории граждан, чтобы нивелировать раздражение от падения доходов. Возможно, что вновь будут выплачены какие-то разовые суммы, по 10-15 тысяч рублей, рассуждает Илья Гращенков.

Россия – как осаждённая крепость

Среди других ключевых тем наверняка будет внешняя политика и взаимоотношения с Западом. Путин не сможет обойти вниманием эскалацию конфликта в Донбассе, а также агрессивное поведение администрации Байдена, уверен политолог.

В целом же Гращенков скептически оценивает возможный позитивный эффект от послания президента. Это связано как с разочарованием населения и усталостью от ковида (и вызванных им неудобств), так и слишком завышенными ожиданиями от речи главы государства.

"В итоге на внутреннем фронте у нас борьба с "пятой колонной", а на внешнем – конфронтация со всем западным миром, мы опять примеряем образ "осаждённой крепости", считает Гращенков. Однако, по мнению спикера, жить в такой крепости населению не очень комфортно. Поэтому приходится объяснять, кто виновник всех неудобств. А это – Запад и США. Остальные события просто подстраиваются под эту парадигму.

"Что сейчас может сказать Путин? Об "осаждённой крепости" следует говорить в самом крайнем случае. Очевидно же, что когда "весь мир против нас", то умный человек подумает, а с кем в таком случае что-то не так. Может, с нами?" – делает вывод политолог.

О внутренней политике говорить тоже не совсем выгодно, уверен Лукин. "Экономика стагнирует, цены растут, народ копит недовольство, как выигрывать выборы – непонятно. Единственное светлое пятно – начали покупать российскую вакцину в Европе. Вот тут маячок надежды, что наша "ковидная дипломатия" поможет как-то смягчить ситуацию. Тогда в послании можно быть на позитиве: мы – победили ковид, мы – спасли Европу, так победим же и внутри страны – все на выборы", – резюмирует эксперт.

Дату выбирали при помощи астрологов?

Заметим: вокруг времени выступления президента появилось много версий, связанных с нумерологией. Вначале основной датой считалось 22 апреля – день рождения Ленина. Сразу же эксперты принялись доказывать, что это число выбрано не случайно. "Может быть, тезисы будут по-ленински "апрельскими"? А может, просто, будучи в тайге 22 марта (отдыхал с министром обороны Сергеем Шойгу, – прим. ред.), Путин сказал, что выступит через месяц, и вот – 22 апреля. Месяц от дня весеннего равноденствия. Не знаю, следят ли в Кремле за всем этим", – иронизирует Гращенков.

Когда же дата оказалась смещена на день – 21 апреля, вновь появились конспирологические версии. Якобы это гармония трёх одинаковых цифр: 21-й год XXI века и одновременно 21-й год правления Путина.

На самом деле корректировка апрельской даты связана с тем, что президент вынужден подстраиваться под международную повестку – 22 апреля состоится заседание климатического саммита с президентом США. Его пропуск не входит в планы Путина, ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Послание долго откладывалось, но и пропускать его, как в 2017 году (тогда его сместили на несколько месяцев – в итоге президент обратился к ФС только в марте 2018 года), тоже нельзя, так как на носу старт избирательной кампании в Госдуму. Послание Путина – это такой King’s speech, стратегического характера, размышляет политолог Сергей Асеев. Послание – всегда образ будущего, то как страна будет жить в ближайший год. Здесь можно смело сказать – год минус четыре месяца. Тем не менее ключевые события на этот раз, в отличие от 2020-го, выпадают на осень (выборы в Госдуму), а не на весну-лето (поправки в Конституцию), уточняет Асеев. Поэтому такая подвижка не критична.