Путин на заседании с Томенко призвал убрать унизительную бюрократию в социальной сфере

Заседание президиума Госсовета и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" состоялось 15 апреля под руководством президента Владимира Путина. В нём принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина и министр образования и науки края Максим Костенко.
В ходе заседания глава государства раскритиковал унижающие людей правила в социальной сфере и призвал искоренить "унизительную бюрократию" в виде "абсурдных" подзаконных актов.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Алтайский край принимает активное участие в формировании национальной социальной инициативы в области здравоохранения, образования, социальной защиты и занятости населения. Соответствующие предложения направлялись в адрес Агентства стратегических инициатив.
Министр соцзащиты Наталья Оськина пояснила, что серьёзные изменения должны произойти в работе социальной службы. "Главная цель новой национальной инициативы – удовлетворение качеством предоставления социальных услуг, сокращение пакета документов и срока принятия решений", – отметила она.
Глава Минобрнауки региона Максим Костенко отметил, что в соответствии с национальной инициативой в уже в 2021 году начнут предоставлять отдельные услуги. К примеру, упростится порядок устройства детей в учреждения допобразования.
Отдельно участники заседания отметили и ввод новых бережливых технологий и цифровых сервисов в здравоохранении Алтайского края. Совместно с Минсоцзащиты отрабатываются новые подходы по долговременному уходу за пожилыми людьми, а у каждого жителя появится личный кабинет "Моё здоровье" на портале госуслуг.
Кроме того, в ходе заседания Владимир Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах. Её разработкой займётся Агентство стратегических инициатив совместно с комиссией Госсовета.
Комментарии
Совершенно безответственный человек - понятно что дает такие поручения только ради пиара, но очевидно что проблемы не знает и не понимает!
Только один пример об отсутствии социальной защиты населения - когда ребенку инвалиду детства исполняется 18 лет, устанавливается опека, как правило опекуном становится один из родителей.
И сразу ребенок и его опекун лишаются возможности получать компенсацию за лечения инвалида! Ладно - Путин этого не знает, но очевидно не знают и оськины и томенки...
когда с утра в новостях рассказали что у нас есть Агентство стратегических инициатив чуть с табуретки не свалилась ЧТО? что это какого фига у нас столько непонятных высокооплачиваемых ничего не понятно чем занимающихся ведомств?
Ради пиара еще с должности снимает, а иногда ради пиара даже садит. Чиновнику от этого не легче
Не переживайте, как показывает опыт Москвы и Питера, цифровизация и правильное замещение казнокрадов цифровыми технологиями, ведет к увеличению производительности чиновников.
Ну ладно снизить бюрократию, а куда он денет ораву всех наплодившихся за столько лет?
Пойдут в блогеры и порнодивы! Им там самое место!
16.04.2021 08:37
- гость -
Ну ладно снизить бюрократию, а куда он денет ораву всех наплодившихся за столько лет?
Уже намекали, нужны токари, сварщики и тд. Вперёд на заводы, только печалька, офисный планктон на заводы вряд ли выгонишь
и порнодивы!
ааа. ну тож дело)
Ну вот и начались пошлые и банальные предвыборные шевеления булками. На кого это может сегодня произвести впечатления, на третьем то десятке правления?