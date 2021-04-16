Путин на заседании с Томенко призвал убрать унизительную бюрократию в социальной сфере

Заседание президиума Госсовета и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" состоялось 15 апреля под руководством президента Владимира Путина. В нём принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина и министр образования и науки края Максим Костенко.

В ходе заседания глава государства раскритиковал унижающие людей правила в социальной сфере и призвал искоренить "унизительную бюрократию" в виде "абсурдных" подзаконных актов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Алтайский край принимает активное участие в формировании национальной социальной инициативы в области здравоохранения, образования, социальной защиты и занятости населения. Соответствующие предложения направлялись в адрес Агентства стратегических инициатив.

Министр соцзащиты Наталья Оськина пояснила, что серьёзные изменения должны произойти в работе социальной службы. "Главная цель новой национальной инициативы – удовлетворение качеством предоставления социальных услуг, сокращение пакета документов и срока принятия решений", – отметила она.

Глава Минобрнауки региона Максим Костенко отметил, что в соответствии с национальной инициативой в уже в 2021 году начнут предоставлять отдельные услуги. К примеру, упростится порядок устройства детей в учреждения допобразования.

Отдельно участники заседания отметили и ввод новых бережливых технологий и цифровых сервисов в здравоохранении Алтайского края. Совместно с Минсоцзащиты отрабатываются новые подходы по долговременному уходу за пожилыми людьми, а у каждого жителя появится личный кабинет "Моё здоровье" на портале госуслуг.

Кроме того, в ходе заседания Владимир Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах. Её разработкой займётся Агентство стратегических инициатив совместно с комиссией Госсовета.