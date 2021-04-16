Две дороги Алтайского края открыли для движения

Проезд по двум дорогам Алтайского края восстановлен. Движение открыто по направлению Алейск – Безголосово – автодорога К-13 и Алейск – Петропавловское – Смоленское между сёлами Новопокровка и Паутово.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, сейчас движение для всех видов транспорта ограничено лишь на участке дороги Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по следующим номерам:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Напомним, что участок трассы Алейск – Безголосово – автодорога К-13 был перекрыт из-за подъёма талых вод до уровня моста более недели – с 7 апреля.