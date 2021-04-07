В Алтайском крае перекрыли трассу из-за подтопления моста

Автомобилистов предупредили о перекрытии участка автодороги Алейск – Безголосово – а/д К-13 из-за подъёма талых вод до уровня моста. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
"На месте установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, – уточнили в ведомстве. – Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское".
Специалисты регионального Министерства транспорта контролируют паводковую обстановку на трассах Алтайского края.
Ранее стало известно, что талые воды с полей подтопили улицы села Староалейского в Третьяковском районе. В результате отрезанными от мира оказались пять домов.
Комментарии
Ни к чему мы не готовы.................... И это только начало...........
МЧС отрапортовали, что к паводку готовы. Учения всякие с губернатором проводили...