В Алтайском крае перекрыли трассу из-за подтопления моста

Автомобилистов предупредили о перекрытии участка автодороги Алейск – Безголосово – а/д К-13 из-за подъёма талых вод до уровня моста. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

"На месте установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, – уточнили в ведомстве. – Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское".

Специалисты регионального Министерства транспорта контролируют паводковую обстановку на трассах Алтайского края.

Ранее стало известно, что талые воды с полей подтопили улицы села Староалейского в Третьяковском районе. В результате отрезанными от мира оказались пять домов.