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Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик возле границ РФ

, ИА "Амител"
Воздушный инцидент произошёл на Камчатке
МиГ-31 / dfnc.ru

МиГ-31 / dfnc.ru

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США возле границы страны на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель, для опознания и сопровождения которой с аэродрома в Камчатском крае подняли истребитель. Экипаж опознал воздушное средство как стратегический разведывательный самолёт США.

После того как американский самолёт развернулся в противоположную от границы России сторону, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – отметили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что США и НАТО перебрасывают войска к границам России. По его словам, возле границ будут находиться около 40 тысяч солдат, а также 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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