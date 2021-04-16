Стало известно, кому российские банки чаще всего отказывают в ипотеке

Аналитики онлайн-супермаркета Online-Ipoteka выяснили, какой категории россиян чаще всего отказывают в кредитах. Такими людьми оказались самозанятые, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, одобрение банка не получили более 80% граждан с таким статусом. При этом даже относительно высокий доход не гарантирует получение кредита. Так, из общего числа самозанятых, получивших отказ, 60% зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц.

Аналитики полагают, что недоверие к таким заёмщикам связано с субъективным восприятием банков из-за отсутствия опыта работы с ними. При этом индивидуальных предпринимателей кредитные организации воспринимают как надёжных заёмщиков и намного охотнее дают им ипотеку, даже несмотря на то, что доходы у них могут быть и ниже, чем у самозанятых.

Ранее сообщалось, что в России собираются развивать новый тип ипотеки – кредиты на покупку квартир и домов, которые соответствуют критериям "зелёного" жилья. "Зелёная" ипотека будет предоставляться россиянам на льготных условиях.