Алтайские депутаты привлекут общественность к обсуждению запрета на торговлю энергетиками

Депутаты АКЗС обратились к общественности с просьбой помочь в обсуждении закона о запрете на продажу энергетиков и зажигалок. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Прошу принять к сведению что в проекте закона в части безалкогольных энергетических напитков речь не идёт о том, насколько вреден сам кофеин и другие компоненты этих напитков, а о том, что данные напитки содержат в себе очень высокие дозы кофеина для несовершеннолетних, которые, абсолютно точно доказано, наносят серьёзный вред здоровью детей. Аналогичная ситуация с товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, только ещё более серьезная, так как может привести к необратимым последствиям и летальному исходу у детей", – говорится в сообщении.

В АКЗС также уточнили, что подобные законы приняты уже в 52 регионах России.

Напомним, что впервые закон о запрете на продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним в АКЗС обсудили 25 марта 2021 года. К попадающим под запрет безалкогольным тонизирующим напиткам не относятся чай, кофе и безалкогольные напитки на основе чайных и кофейных экстрактов.