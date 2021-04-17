Глава Минздрава заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции – снижение ожидаемой продолжительности жизни", – цитирует политика РИА Новости.

При этом младенческая смертность достигла исторического минимума и составила 4,5 на 1000 родившихся живыми при плане 4,9, добавил Мурашко. Также он рассказал, что средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году составляла 73,4 года.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели свыше 4,6 млн человек, 104,7 тыс. пациентов скончались. Накануне, 16 апреля, было зарегистрировано 8995 новых случаев заболевания.