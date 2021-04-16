Алтайские школьники помогли полицейским поймать педофила

В Заринске педофил через мессенджер переписывался с 12-летним мальчиком. Ребенок рассказал об этом своим товарищам и они решили проучить злоумышленника.

Школьник назначил мужчине "свидание" и когда тот пришел, дети вызвали полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В основу обвинения легла переписка, которую он вел с ребенком, пишет "КП".

В СК рассказали, что чаще всего педофилы орудуют во "Вконтакте" и в "Одноклассниках". Жертвы — дети от 12 до 14 лет, однако в последнее время преступники стали чаще обращать внимание на детей в возрасте от 8 до 11 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовных дел против шестерых жителей Алтайского края в возрасте от 32 до 62 лет, которые совершали сексуальное насилие в отношении детей.