В МЧС рассказали подробности крупного пожара на улице Кулагина в Барнауле

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара на улице Кулагина, фотографии которого распространялись в социальных сетях. Горело административное здания.

По предварительной информации, помещение никто не использовал. Общая площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.

На месте пожара развернули два боевых участка. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на территории базы отдыха "Манжерок". Площадь пожара в туркомплексе, который расположен в одноимённом селе, составляла 400 квадратных метров. По информации спасателей, обошлось без пострадавших