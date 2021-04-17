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Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в алтайском селе

, ИА "Амител"
Один человек погиб, один госпитализирован
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Два грузовых автомобиля столкнулись в селе Усть-Калманка Алтайского края. Подробности аварии рассказали в региональном МВД.

"По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем Isuzu Elf, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1960 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии пассажир автомобиля Isuzu Elf погиб. Водитель госпитализирован. Водитель КамАЗа не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Алтайском крае. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster. В результате аварии два человека погибли.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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