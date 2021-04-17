Два человека погибли в серьезном ДТП на алтайской трассе

ДТП со смертельным исходом произошло 17 августа на трассе в Алтайском крае. Водитель "Тойоты Короллы" не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "Дастером".

Авария произошла на трассе "Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби" в двух километрах от поселка Краснодубровский. В результате столкновения двое пассажиров "Тойтоы", мужчины 1987 и 1981 годов рождения, скончались на месте. Водителей обоих автомобилей и пассажирку "Дастера" госпитализировали Завьяловскую ЦРБ с травмами разной степени тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, уточнили в региональном главке МВД.

Ранее в Барнауле пьяный водитель устроил ДТП у кинотеатра "Мир". После столкновения мужчина вышел из машины и улегся на асфальте.