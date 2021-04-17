Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию Eurostory

Текст песни Russian Woman певицы Манижи номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Award. Об этом сообщает ТАСС.

Премию ежегодно вручают за лучшие тесты песен, написанных специально для конкурса Eurovision. В 2021 году вручать её будут в пятый раз. Среди номинантов представители Бельгии, Болгарии, Италии, Нидерланд и России. Определять победителя будут при помощи специального жюри и онлайн-голосования.

Напомним, что пока организаторы Евровидения выдвигают песню Манижи на получение премии, в России её текст проверяют следователи. Начали проверку после обращения редакции газеты "Ветеранские вести". По словам источника, "материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды" зарегистрировали 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.